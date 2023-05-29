智慧回收IN台東啟用　環保局6月1日起推回收好康加碼送

▲台東縣環境保護局與統一超商7-11合作，在台東三越店及東捷店2家門市首創設置「智慧型寶特瓶、廢乾電池二合一資源回收設備」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為提升台東縣資源回收量，台東縣環境保護局與統一超商7-11合作，在台東三越店及東捷店2家門市首創設置「智慧型寶特瓶、廢乾電池二合一資源回收設備」，即日起24小時便民回收服務，環保局表示，透過智慧型回收設備做回收，凡達到指定條件，即可兌換7-11購物金或POEN POINT點數。此外，6月1日至6月10日舉辦「限定加碼回饋」活動，只要達成回收數量即可兌換咖啡，數量有限兌換完為止。

環保局指出，即日起民眾攜帶PET材質的透明無色寶特瓶或1號、2號、3號、4號及9V型的廢乾電池至7-11三越店(台東市中華路一段169、171、173號1樓) 及東捷店(台東市豐盛路1號)，透過智慧型回收設備做回收，凡完成寶特瓶5個或廢乾電池5顆，即可兌換7-11購物金1元或POEN POINT點數1點。

「限定加碼回饋」活動，將於6月1日至10日舉辦，民眾於7-11三越店及東捷店使用智慧型回收設施，單次回收透明無色寶特瓶20個或單次回收廢乾電池20顆，持回收設施回收證明，即可至門市櫃台兌換CITY CAFE中杯熱(冰)拿鐵或大杯熱(冰)美式咖啡1杯，若單次回收40個則可兌換2杯，以此類推，2間7-11店家每日限量各25杯，6月5日世界環境日2間店家限量各75杯，數量有限兌換完為止。

此外，6月3日於7-11三越店、4日於7-11東捷店，上午10點至12點環保局將各辦理一場回收兌換宣導活動，民眾於活動時間至現場使用智慧型回收設施進行寶特瓶或廢乾電池回收，不限回收量，持回收證明，即可至現場攤位兌換環保小禮品1份，一人限領一份，每場限量50份，送完為止。