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7-11思樂冰開賣了！「每天限量30杯」自己裝　2口味價格曝光

▲▼思樂冰開賣了。（圖／部落客Sammy山米提供）

▲思樂冰開賣了。（圖／部落客Sammy山米提供）

記者曾筠淇／綜合報導

思樂冰開賣了！之前有民眾在台北市信義區東興路上的7-11總部門市看到思樂冰的機台，雖然當時還尚未提供服務，但已讓不少人相當期待。時隔幾日，部落客「Sammy山米」經過該門市，就發現「思樂冰正式回歸啦！」不過每天僅限量30杯。

部落客「Sammy山米」在IG上貼出短影片，從畫面可見，思樂冰的機台旁邊有個牌子，寫著「沁涼價39元，請至櫃台結帳取杯，自備飲料杯省5元，限盛裝480ml」。

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Sammy山米也在文中透露，除了熟悉的可樂口味，現在還有新口味「芬達綠茶」，都是39元，不過店員告訴她，目前糖漿尚未穩定供應，所以每天限量30杯，「自己裝真的太回味啦！」

貼文曝光後，有網友拋問「要怎麼查哪間門市有啊？」Sammy山米則回應，「店員說目前這裡有而已」。

▲▼思樂冰開賣了。（圖／部落客Sammy山米授權引用）

▲思樂冰目前有2種口味。（圖／部落客Sammy山米授權引用）

另也有其他網友直呼，「終於不是P圖的思樂冰」、「我愛的回來啦」、「太幸運了，我還在等等等」、「要先蓋蓋子再裝才會滿滿的」、「價錢也應該讓我們回味一下」。

針對思樂冰開賣消息，《ETtoday新聞雲》稍早詢問業者，7-11截稿前尚未回覆。

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