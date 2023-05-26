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國中技藝教育競賽頒獎典禮及成果發表　5／26登場

▲111學年國中技藝教育競賽頒獎典禮暨成果發表活動今登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲111學年國中技藝教育競賽頒獎典禮暨成果發表活動今登場，共20校41個攤位。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣111學年度國中技藝教育課程競賽頒獎典禮暨成果發表活動，26日上午在台東大學附屬體育高級中等學校體育館舉辦，並公開表揚技藝競賽中獲獎的學生，肯定學生的學習表現；另外也頒贈感謝狀，感謝技藝教育合作的高職及單位過去這一年來的協助，活動中透過國、高中學生表演、攤位展示成果作品的方式，讓參與活動的學生彼此交流學習的成果。

▲111學年國中技藝教育競賽頒獎典禮暨成果發表活動今登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

教育處指出，今年度的技藝教育成果發表活動，由各合作高職、單位以及縣內國中技藝教育自辦班、專班，共計20所學校41個技藝教育成果展示攤位，各攤位內容包含靜態與動態的展示，多元且豐富，讓人目不暇給。也邀請台東高中、台東女中、均一高中及台東體中提供推動均質化計畫內容的介紹，協助國中端學生認識高中職課程，引導學生適性發展。

▲111學年國中技藝教育競賽頒獎典禮暨成果發表活動今登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

另外，教育處也進一步提到，競賽中獲得名次及佳作的學生，將可以依據「中等以上學校技藝技能優良學生甄審及保送入學辦法」、「112學年度五專優先免試入學招生簡章」及「112學年度五專聯合免試入學招生簡章」之規定申請甄審升學中獲得加分，符合多元入學管道的精神。

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