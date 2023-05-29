黃偉哲宣布大台南公共運輸月票31開賣！　首波推無限搭299方案

▲大台南「公共運輸月票」即將正式啟動！市長黃偉哲29日宣布，可透過「MeN Go」平台上網註冊登錄會員，31日起正式開賣專屬票卡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

眾所期盼的大台南「公共運輸月票」即將正式啟動！市長黃偉哲29日宣布，29日起可透過「MeN Go」平台上網註冊登錄會員，31日起正式開賣專屬票卡，黃偉哲市長表示，首波推出「大台南公車無限搭299」方案，感謝中央及地方齊心攜手，期盼提供民眾使用公共運輸系統更加便捷。

黃偉哲表示，市府配合行政院「促進公共運輸使用方案」，率先送件申請，已順利通過審查，首波推出的299方案，不論市區公車、小黃巴士或YouBike前30分鐘騎乘，都包括在內，大大提升在台南市境內旅行的便利度。

交通局表示，月票票卡購買管道部分，首波2000張票卡5月31日在台南、新營火車站服務台開賣；第二波8000張自6月15日起，在台南、麻豆、新營、關廟轉運站及多個客運公司站點，包括新營客運的新營、白河站，興南客運的佳里、玉井、新化站，及37區區公所等販售。6月30日起則開放可於7-11、全家和OK超商預購。

這次台南市攜手高雄、屏東合作採用「MeN Go」平台（https://men-go.tw/），民眾5月31日起可直接上網於平台操作選購方案、綁定卡片。此外，台南及新營火車站服務台也會提供專人臨櫃協助綁定，提供諮詢服務。

交通局指出，5月31日起完成台南TPASS月票卡購卡、記名、並購買「大台南公車無限搭299」方案後，即可在選購後30天內無限搭乘台南市區公車、幹支線公車、厝邊公車、小黃公車、高鐵快捷公車及觀光公車，以及YouBike不限騎乘次數前30分鐘免費。依票證資料大數據分析顯示，購買族群以通勤族和學生為主，預估受惠人數約有一萬人。

交通局進一步說明，首波開放「大台南公車無限搭299」方案購買，另台南市內「公車+台鐵無限搭399」方案及跨境的「南高屏公共運輸走透透999」其他兩種方案方案，將配合台鐵時程，預定7月份推出。

交通局介紹，首次購買月票須至ＭeN Go網站或APP申辦會員，再到上述據點購買月票實體卡，每張卡預付100元。購買票卡後須前往會員綁定卡片首次購買乘車前，須完成記名手續，並前往7-11超商ibon過卡開通，就可開始使用，並可獲得購卡費用100元的回饋。

月票銷售初期服務據點皆有駐點服務人員協助會員申辦及綁卡諮詢，民眾也可透過線上客服（服務專線：4498399，手機撥打請加02）諮詢，期盼能提供民眾更多元、完善的購票通路與諮詢服務。