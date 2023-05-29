　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

黃偉哲宣布大台南公共運輸月票31開賣！　首波推無限搭299方案

▲大台南「公共運輸月票」即將正式啟動！市長黃偉哲29日宣布，可透過「MeN Go」平台上網註冊登錄會員，31日起正式開賣專屬票卡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲大台南「公共運輸月票」即將正式啟動！市長黃偉哲29日宣布，可透過「MeN Go」平台上網註冊登錄會員，31日起正式開賣專屬票卡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

眾所期盼的大台南「公共運輸月票」即將正式啟動！市長黃偉哲29日宣布，29日起可透過「MeN Go」平台上網註冊登錄會員，31日起正式開賣專屬票卡，黃偉哲市長表示，首波推出「大台南公車無限搭299」方案，感謝中央及地方齊心攜手，期盼提供民眾使用公共運輸系統更加便捷。

▲大台南「公共運輸月票」即將正式啟動！市長黃偉哲29日宣布，可透過「MeN Go」平台上網註冊登錄會員，31日起正式開賣專屬票卡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，市府配合行政院「促進公共運輸使用方案」，率先送件申請，已順利通過審查，首波推出的299方案，不論市區公車、小黃巴士或YouBike前30分鐘騎乘，都包括在內，大大提升在台南市境內旅行的便利度。

▲大台南「公共運輸月票」即將正式啟動！市長黃偉哲29日宣布，可透過「MeN Go」平台上網註冊登錄會員，31日起正式開賣專屬票卡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通局表示，月票票卡購買管道部分，首波2000張票卡5月31日在台南、新營火車站服務台開賣；第二波8000張自6月15日起，在台南、麻豆、新營、關廟轉運站及多個客運公司站點，包括新營客運的新營、白河站，興南客運的佳里、玉井、新化站，及37區區公所等販售。6月30日起則開放可於7-11、全家和OK超商預購。

這次台南市攜手高雄、屏東合作採用「MeN Go」平台（https://men-go.tw/），民眾5月31日起可直接上網於平台操作選購方案、綁定卡片。此外，台南及新營火車站服務台也會提供專人臨櫃協助綁定，提供諮詢服務。

交通局指出，5月31日起完成台南TPASS月票卡購卡、記名、並購買「大台南公車無限搭299」方案後，即可在選購後30天內無限搭乘台南市區公車、幹支線公車、厝邊公車、小黃公車、高鐵快捷公車及觀光公車，以及YouBike不限騎乘次數前30分鐘免費。依票證資料大數據分析顯示，購買族群以通勤族和學生為主，預估受惠人數約有一萬人。

▲大台南「公共運輸月票」即將正式啟動！市長黃偉哲29日宣布，可透過「MeN Go」平台上網註冊登錄會員，31日起正式開賣專屬票卡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通局進一步說明，首波開放「大台南公車無限搭299」方案購買，另台南市內「公車+台鐵無限搭399」方案及跨境的「南高屏公共運輸走透透999」其他兩種方案方案，將配合台鐵時程，預定7月份推出。

▲大台南「公共運輸月票」即將正式啟動！市長黃偉哲29日宣布，可透過「MeN Go」平台上網註冊登錄會員，31日起正式開賣專屬票卡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通局介紹，首次購買月票須至ＭeN Go網站或APP申辦會員，再到上述據點購買月票實體卡，每張卡預付100元。購買票卡後須前往會員綁定卡片首次購買乘車前，須完成記名手續，並前往7-11超商ibon過卡開通，就可開始使用，並可獲得購卡費用100元的回饋。

▲大台南「公共運輸月票」即將正式啟動！市長黃偉哲29日宣布，可透過「MeN Go」平台上網註冊登錄會員，31日起正式開賣專屬票卡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

月票銷售初期服務據點皆有駐點服務人員協助會員申辦及綁卡諮詢，民眾也可透過線上客服（服務專線：4498399，手機撥打請加02）諮詢，期盼能提供民眾更多元、完善的購票通路與諮詢服務。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／排黑條款剛過！　現任立委宣布退選
快訊／侯友宜表態！　「核能就是我的選項」
瑪娃暴風圈擴大！　1情況「陸警齊發」
快訊／星巴克遭槍擊！　議員買咖啡驚報警
正妹遭警「大外割壓制」趴地上銬！　胸前春光炸出
ET民調／2024大選　賴清德、侯友宜、柯文哲最新支持度出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南市藥師公會改選　陳寶惠出任新理事長

嘉義聖馬爾定醫院開放全科「虛擬健保卡」　看診一機搞定

黃偉哲宣布大台南公共運輸月票31開賣！　首波推無限搭299方案

南投縣議員爭取放寬醫學中心設置限制　許淑華：持續爭取醫中補助

友信醫療集團攜手南投在地國小師生植樹　原濫墾地種下866株林木

南投縣再爭取到一縣市協助清運垃圾　共9縣市年清運量估近9萬噸

埔榮推出肌少症偵測新利器　有助預防老年失能、維持晚年生活品質

桃園青創基地命名與LOGO設計賽揭曉　蘇俊賓期建立設計美學循環

基隆Podcast第2季！暢談童軍體驗趣味　民政處長分享歷史故事

加豐橡膠柔能克剛　新北傳產工廠合法轉型典範

接女兒下課裝大聲公惡整　她名字被狂重播超羞恥！

國道4大車追撞！男被包夾亡　肇事者老闆幫喊冤：地磅害人

睡太熟...鼠寶狂被戳沒反應　媽急吹氣才喚醒：嚇死我！

自律女熱愛自由10年不上班　靠2大收入＋學習養活自己！

路口未禮讓撞上保時捷　輪椅嬤目睹驚嚇狂拍胸

想吃烤鴨便當請老婆幫買　見半隻鴨＋蔥＋飯尪傻眼

休旅車衝加油站躲紅燈　下個路口亂鑽駕駛傻眼

《小美人魚》導演一眼認定海莉貝利　「聽她歌聲秒落淚」：愛麗兒非她莫屬

新北騎士遭開12張罰單？　簽不完！長長一條拖地上

陸女童理髮店亂剪客人長髮　她崩潰報警...母賠5萬台幣！

台南市藥師公會改選　陳寶惠出任新理事長

嘉義聖馬爾定醫院開放全科「虛擬健保卡」　看診一機搞定

黃偉哲宣布大台南公共運輸月票31開賣！　首波推無限搭299方案

南投縣議員爭取放寬醫學中心設置限制　許淑華：持續爭取醫中補助

友信醫療集團攜手南投在地國小師生植樹　原濫墾地種下866株林木

南投縣再爭取到一縣市協助清運垃圾　共9縣市年清運量估近9萬噸

埔榮推出肌少症偵測新利器　有助預防老年失能、維持晚年生活品質

桃園青創基地命名與LOGO設計賽揭曉　蘇俊賓期建立設計美學循環

基隆Podcast第2季！暢談童軍體驗趣味　民政處長分享歷史故事

加豐橡膠柔能克剛　新北傳產工廠合法轉型典範

正國會民調：賴清德34%、侯友宜23%、柯文哲23%　郭台銘成關鍵因素

跟女房東續攤「前男友找上門」！火爆小鮮肉掏槍…敲到玻璃糗了

台南夏日新玩法！搭遊艇出海、港邊吃燒烤　百人KTV6歲↓免費玩

航運後市不悲觀！　台驊顏益財：Q2不比Q1差、Q3會比Q2還好

幕後／澳洲艦遭共軍「徐州艦＋2護衛艦」壓迫　緊靠中線以東航行

台積電有多重要？外媒驚吐台海若開戰：「它們」也將陪葬

3名六年級生畢業後「學生人數變0」　苗栗武榮國小創校64年恐裁撤

宜蘭少女落海失蹤第2天！阿嬤岸邊呼喊愛孫名　哭癱倒親友懷裡

顏益財：第三季會好轉、有機會運戰後物資　充沛資金布局印度、東協

不用再跑高雄吃了！台中人氣燒肉首度插旗台南「整棟裝修中」

「啦啦隊女神」黑絲長腿熱舞一半扣子爆開太襄！

地方熱門新聞

嘉義市人行道違規停車　21天取締2080件

嘉義縣圖書館開館啟用　暨邑米社區大學朴子分校揭牌

新北查食安　耆盛食品多不合格　

南投縣爭取到第9縣市協助清運垃圾

埔榮推出肌少症偵測新利器　維持晚年生活品質

南投縣議員促請縣府爭取放寬醫學中心設置限制

侯友宜5/28屏東會鄉親　大型看板力挺

桃園青創基地命名與LOGO設計賽揭曉　

黃偉哲宣布大台南公共運輸月票5/31開賣！

友信醫療集團攜手南投在地國小師生植樹

圖書館9月熄燈　里長傻眼不知情

永康警查緝職業賭場赫見瘖啞人士

國道1五股、林口交流道改善工程動土

南投縣舉辦雙語教育博覽會

更多熱門

相關新聞

黃偉哲期許4位總統教育獎得主實現夢想

黃偉哲期許4位總統教育獎得主實現夢想

2023總統教育獎獲獎名單日前公布，台南市有4位學生獲選，將於7月至總統府接受表揚，市長黃偉哲特別與獲獎同學相見，聆聽其分享自身經歷，也贈送每位獲獎人禮物，表彰其克服障礙、突破自我界限，在課業和技藝展現的傑出表現。

台南市親子嘉年華登場

台南市親子嘉年華登場

國際旅遊平台列台南為全球10大永續旅遊目的地

國際旅遊平台列台南為全球10大永續旅遊目的地

黃偉哲呼籲WHA應讓台灣加入！

黃偉哲呼籲WHA應讓台灣加入！

韓國駐台代表李殷鎬拜訪南市府

韓國駐台代表李殷鎬拜訪南市府

關鍵字：

黃偉哲大台南月票開賣

讀者迴響

熱門新聞

瑪娃台灣旁剎車轉6天　2段紫爆噴雨

李坤城妹控林靖恩偷結婚！爆她夫逝後行徑

瑪娃減速轉彎！最快今晚海警　颱風假機率曝

全車4人284歲　好友出門慘烈車禍

帶孩子住飯店走廊傳情侶嬌喘！家長見一物更怒

「TOYOTA全新房車」現身了

薛紀綱婚內出軌「工作全停擺」！

高雄婦遊日返國肩痛...皮膚黑線頭竟是蜱蟲！

即／郭台銘發聲了！親曝最想做的事

台灣軍力排第23名！1項目領先全球

台鐵集集貓站長「2週後被資遣」！鎮公所證實

反骨開箱大王具足蟲拉麵！蕾菈一嚐「公蟲腺體」發出慘叫

林千又爆秘交富豪人夫！　「商務艙同框照」洩關係

軍人付完316萬結婚基金　才知女友已婚

五月天志工「PO便當菜色」開砲　唱片公司說話了

更多

最夯影音

更多
接女兒下課裝大聲公惡整　她名字被狂重播超羞恥！

接女兒下課裝大聲公惡整　她名字被狂重播超羞恥！
國道4大車追撞！男被包夾亡　肇事者老闆幫喊冤：地磅害人

國道4大車追撞！男被包夾亡　肇事者老闆幫喊冤：地磅害人

睡太熟...鼠寶狂被戳沒反應　媽急吹氣才喚醒：嚇死我！

睡太熟...鼠寶狂被戳沒反應　媽急吹氣才喚醒：嚇死我！

自律女熱愛自由10年不上班　靠2大收入＋學習養活自己！

自律女熱愛自由10年不上班　靠2大收入＋學習養活自己！

路口未禮讓撞上保時捷　輪椅嬤目睹驚嚇狂拍胸

路口未禮讓撞上保時捷　輪椅嬤目睹驚嚇狂拍胸

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面