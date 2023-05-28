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打敗生命中的佛地魔　黃偉哲期許4位總統教育獎得主實現夢想

▲2023總統教育獎台南市有4位學生獲選，市長黃偉哲特別與獲獎同學相見，贈送每位獲獎人禮物，表彰其克服障礙、突破自我界限，在課業技藝的傑出表現。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲2023總統教育獎台南市有4位學生獲選，市長黃偉哲特別與獲獎同學相見，贈送每位獲獎人禮物，表彰其克服障礙、突破自我界限，在課業技藝的傑出表現。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2023總統教育獎獲獎名單日前公布，台南市有4位學生獲選，將於7月至總統府接受表揚，市長黃偉哲特別與獲獎同學相見，聆聽其分享自身經歷，也贈送每位獲獎人禮物，表彰其克服障礙、突破自我界限，在課業和技藝展現的傑出表現。

黃偉哲表示，今年總統教育獎台南市有4位得主，每1位的事蹟都讓人振奮感佩，是台南市的光榮，更是全國的楷模，非常感謝家長、老師的付出及循循善誘，希望獲獎同學在學習、生命上的傑出表現，能夠成為所有學子的典範，激勵大家活得更精彩。

賢北國小王沐晴同學一歲時診斷出脊髓性肌肉萎縮症（俗稱漸凍症），無法站立需以輪椅代步，生活起居都要有人幫忙，但她不向命運低頭，國小二年級時即獲校內說故事比賽第1名，更曾獲台南市小小解說員競賽客語組第1名！沐晴表示，她的夢想是像楊玉欣女士一樣，成為電視新聞主播或是成為服裝設計師。

▲2023總統教育獎台南市有4位學生獲選，市長黃偉哲特別與獲獎同學相見，贈送每位獲獎人禮物，表彰其克服障礙、突破自我界限，在課業技藝的傑出表現。（圖／記者林悅翻攝，下同）

鹽水國小蔡家興同學是新住民之子，父母離異後他與媽媽相依為命。國小二年級時接觸網球，在比賽中獲得許多獎項。家興成熟懂事，遭遇困境時總會努力找到問題所在並克服。他最大的希望就是媽媽可以來看他比賽，他會努力得好成績來感謝媽媽栽培。

▲2023總統教育獎台南市有4位學生獲選，市長黃偉哲特別與獲獎同學相見，贈送每位獲獎人禮物，表彰其克服障礙、突破自我界限，在課業技藝的傑出表現。（圖／記者林悅翻攝，下同）

北門農工的陳柏元18歲時因車禍造成頸髓損傷癱瘓，經歷7年封閉生活後重返校園，並參加學校田徑集訓，在去年全國身心障礙國民運動會，贏得肢障男子組鉛球、標槍、鐵餅等3項F52級銀牌。柏元的夢想是讓七股、佳里更無障礙化，他引用Trash band主唱阿夜的話「或許一個人在實現夢想的過程會有點孤單，但我們一群人聚在一起時，一定可以改變世界」。這讓黃偉哲市長十分動容，承諾會盡力協助實現七股、佳里公共空間的無障礙化，市府也會跟他們站在一起，實現每個人的夢想。

台南應用科技大學的陳珞綺在嬰兒時期經檢查發現為全盲，後來還診斷為自閉症患者，長達12年的早療才改善先天情緒問題。珞綺對音樂有高度興趣及天賦，其母親辭職一路陪讀，並鼓勵她考取街頭藝人證照。目前珞綺已有7張證照，不但受邀在市府市政中心定期演出，亦曾受邀赴日表演，獲獎無數。

教育局表示，台南市為了表彰不向命運低頭的學子，也舉辦市級的頒獎典禮，同時訂定「台南市總統教育獎獲獎學生追蹤訪視實施計畫」，從去(111)年開始啟動，分批逐年對歷屆獲獎者追蹤訪視至成年為止，瞭解並關懷獲獎者的就學及發展情形。

教育局指出，今年四位獲獎者中有三位是身心障礙學子，台南市長久以來即對特殊教育極為重視，目前身心障礙學生數共有6645名，每年挹注1億2000多萬元協助特殊教育學生，希望讓身障學子在學業、學校及生活上都能獲得充分的自由及發展。

社會局表示，台南市積極布建身心障礙者社區式服務，截至目前設立32家社區日間作業設施、12家社區式日間照顧、10家社區居住、6處家庭托顧、1處精障會所，提供近700位身心障礙者社區服務。

保障身障者行的權益，社會局提供身障朋友155輛小型巴士、1輛中型巴士復康巴士接送服務。在提供身障輔具服務部份，共設置3個輔具資源中心、7處輔具據點、38輔具便利站，提供輔具評估、回收、租借等服務。

協助身障就業，台南市推出許多創新措施，包括全國首創身障人力銀行與晴天坊身心障礙者創業行銷平台等，2022年的身障人力銀行提供就業諮詢1121人次，媒合654位身心障礙者成功就業。

這場與總統教育獎得主的會面，台灣新移民成長關懷協會理事長黃乃輝先生也受邀出席，黃乃輝先生對於總統教育獎的推動一直不遺餘力，多年來都擔任總統教育獎的委員，走訪探視各地參加遴選的學生。黃乃輝先生這次前來關心台南市獲獎學生，黃偉哲市長對此也表達感謝。

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關鍵字：

佛地魔黃偉哲總統教育獎

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