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桃園市攜手連江縣　發揚「馬祖擺暝文化祭」傳承馬祖文化

▲桃園市攜手連江縣發揚「馬祖擺暝文化祭」。（圖／新聞處提供）

▲桃園市攜手連江縣發揚「馬祖擺暝文化祭」。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2023桃園馬祖擺暝文化祭」8日於八德區舉行。副市長蘇俊賓表示，桃園約有5萬名馬祖鄉親，而「擺暝文化祭」是馬祖地區除了過年以外的重要活動，連江縣長、議長、議會團隊及馬祖鄉親都專程來桃園參加，市府團隊會持續努力將擺暝文化祭發揚光大，讓更多人認識閩東文化及傳統宗教信仰，並透過交流讓兩縣市越來越緊密。

▲桃園市攜手連江縣發揚「馬祖擺暝文化祭」。（圖／新聞處提供）

蘇副市長與連江縣長王忠銘一同點亮平安風燈，緊接著在炮竹聲中熱鬧登場的是馬祖特有的乩轎會香，由全台各地的馬祖宮廟一同共襄盛舉，也象徵賜福人間、傳承信仰。連江縣長王忠銘表示，桃園約有5萬馬祖鄉親，可謂「馬祖人的第二故鄉」，而「馬祖擺暝」不僅是馬祖的傳統文化，也登錄為重要民俗無形文化資產。

▲桃園市攜手連江縣發揚「馬祖擺暝文化祭」。（圖／新聞處提供）

八德區長蔡豊展表示，「擺暝」是馬祖地區農曆正月十五的民間傳統習俗祭典，極具獨特性。「2023桃園馬祖擺暝文化祭」除了延續去（111）年的遶境、食福宴等活動，今（112）年更增加閩東語的介紹及推廣，增加活動豐富性。

▲桃園市攜手連江縣發揚「馬祖擺暝文化祭」。（圖／新聞處提供）

今日由來自各地的馬祖宮廟遶境揭開序幕，而後齊聚在活動會場乩轎會香，晚間食福宴特別規劃5桌公益桌，邀請八德區獨居老人及弱勢家庭一同享用，接受神明的祝福；此外，現場還可欣賞鼓板演奏、大成國小學童閩東語朗讀、歌謠演唱等表演，另有有獎徵答、猜燈謎等活動可學習馬祖文化，讓馬祖鄉親也能在桃園感受到家的溫暖。

▲桃園市攜手連江縣發揚「馬祖擺暝文化祭」。（圖／新聞處提供）

包括連江縣長王忠銘、連江縣議長張永江、立委陳雪生、市議員朱珍瑤、段樹文、許家睿、楊朝偉、市府民政局長劉思遠、八德區長蔡豊展、八德區里長聯誼會長尤金源及各里里長、桃園市馬祖擺暝扛乩信仰交流協會理事長陳添信及總幹事蕭寶國、閩台宮主委陳通寶、龍山寺主委曹以滿及全台各友宮友廟代表等均一同出席。

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