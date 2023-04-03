南崁兒童藝術村4週年館慶　成功打造在地孩子舞台

▲副市長蘇俊賓表示，南崁兒童藝術村成功打造成屬於在地孩子的舞台。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

兒童節前夕，桃園市蘆竹區「南崁兒童藝術村」、3日舉行4週年館慶活動。副市長蘇俊賓表示，南崁兒童藝術村不僅成功打造成屬於在地孩子的舞台，也是孩子學習的空間，更是爸媽與孩子享受親子生活的好地方，未來市府將持續努力，與優質的團隊合作，活化更多合適空間。

蘇副市長說，今年的清明連續假期中，桃園全市大約有30個場館、舉辦將近超過60場活動，目標是吸引超過3萬名民眾，讓爸爸媽媽可以帶著孩子盡情享受不一樣的兒童節，這也將是市府未來持續努力的目標。

人文國際執行長黃信彰表示，南崁兒童藝術村自開館迄今已邁入第4年，4年來經歷各種酸甜苦辣，感謝市府文化局將過去荒亂的空間，改造成為專屬於孩子們的兒童樂園，園區內的各個館舍皆各有其特色，包含有全台最好的兒童演藝場、展覽室等。

文化局主秘張至敏表示，南崁兒童藝術村前身為民國69年興建的「前內政部北區兒童之家員工及院長宿舍」，88年員工搬遷後曾一度沉寂，在居民及市府努力下，104年文化局完成文化資產指定登錄，全區得以保存，進而打造出具歷史紋理與自然風貌的都市綠洲園區，並於後續委託人文國際公司營運管理，成為兒童藝術村。4年來，大大小小活動近630場次，也有近19萬2,000人次到訪。

今（112）年南崁兒童藝術村周年慶特別結合無形文化資產教育活動，4月2日至4日同步辦理2023桃園市文化資產教育推廣－「跟著說唱嬉遊趣：南崁兒童藝術村篇、米倉劇場篇」，運用傳統藝術進駐文化資產場域的方式，讓民眾開箱桃園的歷史故事。包括市議員張桂綿、市府文化局主秘張至敏、蘆竹區長蔡世志、人文國際董事長彭壽彭、執行長黃信彰、南崁文化協會理事長高瑞麟等均一同出席活動。