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大牌男星當設計顧問　催生「男版塑崩褲」

▲▼男版塑崩褲,石墨烯,江宏恩。（圖／宏睿提供）

【企劃特輯】

2021年台灣掀起石墨烯塑崩褲風潮，不到兩年時間就銷售超過百萬件，「塑崩褲」大賣也成為「台灣褲史」上的新紀錄；因為「女版塑崩褲」的熱銷，讓許多消費者敲碗：「甚麼時候有男版塑崩褲可以買？」甚至，男星江宏恩直接「施壓」廠商，直接參與男版塑崩褲的設計…

江宏恩催生男版塑崩褲　龜毛改版十多次

江宏恩表示：「老婆穿過PP塑崩褲後，讚不絕口、非常喜歡，還直接訂了十條；不過，塑崩褲沒有出男生版，真的很不夠意思；剛好我認識品牌老闆，我直接跟他說一定要開發男版塑崩褲。」開發過程中，江宏恩成了設計顧問，給了許多建議，大概來回修改了十多次，終於在今年夏天催生了「男版塑崩褲」。
 

▲▼男版塑崩褲,石墨烯,江宏恩。（圖／宏睿提供）

石墨烯氣動紗自動排熱　夏天穿也很涼

熱愛運動的江宏恩特別注重「排汗、透氣」，尤其是夏天天氣悶熱，所以「男版塑崩褲」率先把最新的氣動紗科技導入石墨烯布料，強調「夏天穿也很涼」的氣動效果。這種科技「氣動紗」是最新的溫控材質，當氣動紗感應到體溫、濕氣升高，纖維會自動伸展、打開氣孔，排出熱氣，一般人觀念裡，夏天穿長版運動褲會感覺悶熱，但這次的「氣動版」就算夏天酷暑穿，也不會悶熱。

▲▼男版塑崩褲,石墨烯,江宏恩。（圖／宏睿提供）

石墨烯促進微循環　讓下半身活起來

另外，「男版塑崩褲」整件都採用石墨烯材質，能釋放特定遠紅外線波長、促進下半身微循環，對男性機能非常有助益、也能舒緩久站、運動後的不舒適，穿過的男性都覺得有下半身活起來的感覺。

▲▼男版塑崩褲,石墨烯,江宏恩。（圖／宏睿提供）

台灣製石墨烯塑崩褲、打趴中國製品質

今夏，除了全新「男版塑崩褲」上市，PP還推出「女版褲裙塑崩褲」，全系列塑崩褲也升級成「石墨烯氣動紗」材質，夏天穿也很涼；「PP石墨烯塑崩褲」熱賣之後，市面上開始出現許多石墨烯運動褲；根據媒體實測，台灣製造的「PP石墨烯塑崩褲」採用特殊的機台和製作工法，是唯一「一體成型」的石墨烯褲，不論是伸縮度、塑型力、服貼度、舒適度都比中國製的品質更好。

▲▼男版塑崩褲,石墨烯,江宏恩。（圖／宏睿提供）

全新氣動紗　夏天穿也很涼的「PP石墨烯塑崩褲-氣動版」哪裡買?
●夏天穿也很涼 PP石墨烯塑崩褲氣動版，5/6 15:36全新發表，請鎖定VIVA電視購物59頻道
●PP石墨烯官網優惠組：https://ppweb.tw/aj8hM
●momo購物網特惠組: https://chshop.work/0BqFV
●各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/
●PP石墨烯LINE官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr
●心動專線：0800-005-133、0800-520-367
●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓、台南市永康區中華路12號14樓-1號
 

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