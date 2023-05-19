大牌男星竟變身設計師！打造出引爆夏日狂潮的「男版塑崩褲」

【企劃特輯】

2021年台灣掀起石墨烯塑崩褲風潮，不到兩年時間就銷售超過百萬件，「塑崩褲」大賣也成為「台灣褲史」上的新紀錄；因為「女版塑崩褲」的熱銷，讓許多消費者敲碗：「甚麼時候有男版塑崩褲可以買？」敲碗敲了許久，現在男版塑崩褲終於出現在市面上，並且掀起一陣熱潮，催生出這條褲子的竟然是他！

江宏恩催生男版塑崩褲 龜毛改版十多次

江宏恩表示：「老婆穿過PP塑崩褲後，讚不絕口、非常喜歡，還直接訂了十條；不過，塑崩褲沒有出男生版，真的很不夠意思；剛好我認識品牌老闆，我直接跟他說一定要開發男版塑崩褲。」開發過程中，江宏恩成了設計顧問，給了許多建議，大概來回修改了十多次，終於在今年夏天催生了「男版塑崩褲」。

石墨烯促進微循環 讓下半身活起來

江宏恩表示「男版塑崩褲」整件都採用石墨烯材質，能釋放特定遠紅外線波長、促進下半身微循環，對男性機能非常有助益、也能舒緩久站、運動後的不舒適，穿過的男性都覺得有下半身活起來的感覺。

石墨烯氣動紗自動排熱 夏天穿也很涼

熱愛運動的江宏恩特別注重「排汗、透氣」，尤其是夏天天氣悶熱，所以「男版塑崩褲」率先把最新的氣動紗科技導入石墨烯布料，強調「夏天穿也很涼」的氣動效果。這種科技「氣動紗」是最新的溫控材質，當氣動紗感應到體溫、濕氣升高，纖維會自動伸展、打開氣孔，排出熱氣，一般人觀念裡，夏天穿長版運動褲會感覺悶熱，但這次的「氣動版」就算夏天酷暑穿，也不會悶熱。

台灣製石墨烯塑崩褲、打趴中國製品質

今夏，除了全新「男版塑崩褲」上市，PP還推出「女版褲裙塑崩褲」，全系列塑崩褲也升級成「石墨烯氣動紗」材質，夏天穿也很涼；「PP石墨烯塑崩褲」熱賣之後，市面上開始出現許多石墨烯運動褲；根據媒體實測，台灣製造的「PP石墨烯塑崩褲」採用特殊的機台和製作工法，是唯一「一體成型」的石墨烯褲，不論是伸縮度、塑型力、服貼度、舒適度都比中國製的品質更好。

全新氣動紗 引爆夏日狂潮的「男版塑崩褲」哪裡買?

●PP石墨烯官網優惠組：https://ppweb.tw/aj8jR

●東森購物網特惠組：https://chshop.work/0caxP

●各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/

●PP石墨烯LINE官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr

●心動專線：0800-005-133、0800-520-367

●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓、台南市永康區中華路12號14樓-1

