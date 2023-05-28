　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

花蓮加灣2孩童海邊玩遭浪襲！1獲救1失蹤…海空搜尋中

記者劉人豪／花蓮報導

今（28）日上午11時，花蓮縣新城鄉在康樂村加灣外海處有2名孩童落水，消防局獲報後立即趕往現場救援，其中一名11歲周姓孩童獲救，無生命危險，另名孩童仍在搜尋中。

▲▼ 花蓮溺水。（圖／花蓮第六海巡隊提供）

▲花蓮2學童溺水，1名已救起，1名搜尋中。（圖／地方中心翻攝）

 ▲▼ 花蓮溺水。（圖／花蓮第六海巡隊提供）

▲其中一名已救起。（圖／花蓮第六海巡隊提供）

據了解，2名溺水者是附近部落孩童，原本跟家人說要去附近打球，沒想到卻跑到海邊玩，但海邊風浪近期受到瑪娃颱風影響變大，其中一名孩童疑太靠近海邊，被海浪捲入海，另名孩童想要救援結果也被捲走。

▲▼花蓮溺水 。（圖／地方中心翻攝）

▲海巡人員以望遠鏡嘗試尋找另名落水孩童。（圖／花蓮第六海巡隊提供）

海巡人員已經先將11歲周姓孩童搶救上岸，但目前海邊風浪增大，暫時只能在岸邊以望遠鏡嘗試尋找另名落水孩童，並出動空勤直升機加入一起尋找。

▲▼ 花蓮 。（圖／地方中心翻攝）

▲失蹤孩童的家人心急如焚在岸邊等消息。（圖／地方中心翻攝）

花蓮海巡隊指出，三名學童今天前往海邊觀浪、戲水，其中2名不慎遭大浪捲入海中，其餘1名學童立即上岸請求協助，12時許巡防艇於加灣外0.2浬處發現一名落海學童，因距岸過近且水深不足巡防艇無法接近施救，遂運用科技輔勤施放｢遙控式救生圈｣實施救援，成功將一名落海孩童救起。

落海孩童救起後，海巡人員立即給予保暖措施避免失溫，初步檢傷與瞭解該民眾為國小學童，意識清晰、輕微擦傷，另有一名同行民眾落水，現場持續搜救中。

▲▼ 花蓮 。（圖／地方中心翻攝）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
萬人演唱會台下竟狂喊10次「退票」！　男歌手傻了
取消兩段式左轉？柯文哲：機車不往前竄　「當汽車一樣行駛」才可
公立小學出國暑旅！「團費8萬1」給去嗎？　兩派掀論戰
獨／台鐵爆二線主管「資格不符」！　竟違規駕駛列車
瑪娃沒「回馬槍」往北轉！　原因曝光
騎士簽「拖地罰單」畫面驚人！到底哪裡違規　警解答了
快訊／情人灣落海女「只有13歲」！　網友第一次約見面就出事
快訊／2天前走進淡水河：我在游泳！　23歲女遺體今尋獲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

3歲兒下體「腫脹瘀青」　狠父懶得包尿布竟用線繩綁！下場出爐

店家提供籌碼對賭！頭份麻將競技館變賭場　警出動大巴移送25人

快訊／情人灣踏浪落海女「只有13歲」！　網友第一次約見面就出事

騎士簽「拖地罰單」畫面驚人！到底哪裡違規　中和警一一解答

快訊／2天前走進淡水河：我在游泳…23歲女遺體今尋獲

花蓮加灣2孩童海邊玩遭浪襲！1獲救1失蹤…海空搜尋中

獨／2男路邊互毆不過癮！還抓騎樓花盆砸爆頭濺血　倒楣鄰居開吉

被三寶害慘！北宜BMW跨線左轉　重機閃不掉擦撞騎士噴車底

詐團車手沿街提贓款被警盯上　狂奔閃進超商遭壓制

快訊／花蓮加灣外海驚傳「孩童海面漂流」　警消急救援

陸女童理髮店亂剪客人長髮　她崩潰報警...母賠5萬台幣！

受困大馬5星級飯店電梯　3人連續卡10樓急墜至B2

前輔導長內內轉戰成人直播主　鄧佳華「邀拍片」..她秒拒絕

王心凌大雨開唱「耳機突沒聲音！」　盲唱《心電心》依舊超穩der～

韓亞飛機逃生門「高空打開」　30歲男遭逮：曾碰緊急拉桿

友遊柴山遭猴子跳背上搶食 蹲下再+1隻崩潰喊：放過我

國道4大車追撞！男被包夾亡　肇事者老闆幫喊冤：地磅害人

超商浩克被毆7天傷勢曝　控警虐待人！盼公布影片

自律女熱愛自由10年不上班　靠2大收入＋學習養活自己！

癱瘓12年...他從輪椅「重新站起來了」！最新研究曝光

3歲兒下體「腫脹瘀青」　狠父懶得包尿布竟用線繩綁！下場出爐

店家提供籌碼對賭！頭份麻將競技館變賭場　警出動大巴移送25人

快訊／情人灣踏浪落海女「只有13歲」！　網友第一次約見面就出事

騎士簽「拖地罰單」畫面驚人！到底哪裡違規　中和警一一解答

快訊／2天前走進淡水河：我在游泳…23歲女遺體今尋獲

花蓮加灣2孩童海邊玩遭浪襲！1獲救1失蹤…海空搜尋中

獨／2男路邊互毆不過癮！還抓騎樓花盆砸爆頭濺血　倒楣鄰居開吉

被三寶害慘！北宜BMW跨線左轉　重機閃不掉擦撞騎士噴車底

詐團車手沿街提贓款被警盯上　狂奔閃進超商遭壓制

快訊／花蓮加灣外海驚傳「孩童海面漂流」　警消急救援

數發部推動區域數位平等　唐鳳現身嘉義縣談「數位素養」

選戰主軸「反黑金、保清廉」！　侯友宜：地位越高越不能出事

3歲兒下體「腫脹瘀青」　狠父懶得包尿布竟用線繩綁！下場出爐

身分證中2碼升級胭脂蝦、打卡送生蠔！6月「12家餐飲優惠」盤點

萬人演唱會現場台下竟狂喊10次退票！　男歌手瞪大眼傻了：這麼嚴格嗎

強烈颱風瑪娃逼近台灣　嘉義縣籲農漁民及船隻做好防颱準備

亞洲物理奧賽揭曉　台學生獲6金1銀「國際排名第3」

房仲稱交屋前不可驗屋！　他見「電線燒焦、廁所漏水」崩潰

玉山盃／二刀流曾偉喆轟滿貫砲　王傳家看好投手未來性

來台南必解鎖！神秘「戲院酒吧」享受微醺周末　燒腦找出隱藏暗號

最派女嬰！連打2針氣飆「3個字」 網笑瘋狂重播：我沒聽錯吧？

社會熱門新聞

年收180萬輸35萬　竹科工程師被銀行員戴綠帽

讓行人被叭！新店男怒砍後車駕駛

超商浩克控警！首現身6字回應

快訊／颱風天情人灣踏浪落海！男上岸驚恐求救

騎士被抓「18張罰單拖地」簽不完

墾丁騎士凌晨酒駕「撞上梅花鹿」！人鹿雙亡

弘仁會「樂樂」開槍誤傷自己人　找小弟頂罪被識破

莒光甜心夜宿男少校寢室　1關鍵她告贏國防部

弟妹和丈夫2度摩鐵激戰！妻見親密照崩潰

即／2天前走進淡水河說…23歲女遺體今尋獲

快訊／嘉義台82線重大車禍！釀1命危5傷

快訊／國1今早「3車追撞」　大回堵

快訊／情人灣落海女僅13歲！網友約見面出事了

快訊／瑪娃接近！男女奔情人灣觀浪1人落海失聯

更多熱門

相關新聞

瑪娃沒「回馬槍」往北轉！專家曝原因　兩股斷開角力添變數

瑪娃沒「回馬槍」往北轉！專家曝原因　兩股斷開角力添變數

瑪娃颱風位台灣東南方遠海，美國模式預測日前一度出現「回馬槍路徑」，預測回頭朝向台灣東南方，不過最新美國數值已抽掉該部分。未來瑪娃颱風將北轉，氣象粉專也說明瑪娃北轉原因，並指出周二(30日)抵台灣東南方時，相連高壓將斷開成兩股單體，屆時需觀察誰主導性強，也會決定瑪娃北上速度和偏西分量。

柯談兩岸：底線是自主　超過就拚了

柯談兩岸：底線是自主　超過就拚了

瑪娃颱風大轉彎！台灣家門口繞一圈　1前提「暴風圈不排除擦邊」

瑪娃颱風大轉彎！台灣家門口繞一圈　1前提「暴風圈不排除擦邊」

車手沿街提贓款被盯上　狂奔躲超商遭壓制

車手沿街提贓款被盯上　狂奔躲超商遭壓制

即／花蓮加灣外海驚傳孩童溺水　警消急救援

即／花蓮加灣外海驚傳孩童溺水　警消急救援

關鍵字：

花蓮外灣落水影音

讀者迴響

熱門新聞

瑪娃要轉彎了！明起變天估發海警　颱風假機率曝

李坤城海葬當天「林靖恩冷回1句話就消失」！

年收180萬輸35萬　竹科工程師被銀行員戴綠帽

「挖呀挖老師」是富二代！　豪華家業曝光

李坤城兒爆「他們根本沒戀愛」！控林靖恩10年不工作：巨嬰

天選之人注意！　醫提醒3件事

Lisa演唱會又動怒！「機警1反應」救了成員

懷舊飲料台超商沒賣　南韓霸氣上架

愛愛「摩擦時間曝光」！她曝：女生最喜歡

巨幕倒塌「壓住9孩童」　家長瘋狂尖叫

撿到胖黑狗！養3個月神奇變虎斑

許瑋甯半夜突PO文「可以教教我嗎？」

陳妍希被準公婆嫌「離過婚、年紀大」小7歲男友超瞎

12生肖6、7月恐出大事！屬羊小心破財　化解法一次看

讓行人被叭！新店男怒砍後車駕駛

更多

最夯影音

更多
陸女童理髮店亂剪客人長髮　她崩潰報警...母賠5萬台幣！

陸女童理髮店亂剪客人長髮　她崩潰報警...母賠5萬台幣！
受困大馬5星級飯店電梯　3人連續卡10樓急墜至B2

受困大馬5星級飯店電梯　3人連續卡10樓急墜至B2

前輔導長內內轉戰成人直播主　鄧佳華「邀拍片」..她秒拒絕

前輔導長內內轉戰成人直播主　鄧佳華「邀拍片」..她秒拒絕

王心凌大雨開唱「耳機突沒聲音！」　盲唱《心電心》依舊超穩der～

王心凌大雨開唱「耳機突沒聲音！」　盲唱《心電心》依舊超穩der～

韓亞飛機逃生門「高空打開」　30歲男遭逮：曾碰緊急拉桿

韓亞飛機逃生門「高空打開」　30歲男遭逮：曾碰緊急拉桿

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面