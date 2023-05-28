花蓮加灣2孩童海邊玩遭浪襲！1獲救1失蹤…海空搜尋中

記者劉人豪／花蓮報導

今（28）日上午11時，花蓮縣新城鄉在康樂村加灣外海處有2名孩童落水，消防局獲報後立即趕往現場救援，其中一名11歲周姓孩童獲救，無生命危險，另名孩童仍在搜尋中。

▲花蓮2學童溺水，1名已救起，1名搜尋中。（圖／地方中心翻攝）



▲其中一名已救起。（圖／花蓮第六海巡隊提供）

據了解，2名溺水者是附近部落孩童，原本跟家人說要去附近打球，沒想到卻跑到海邊玩，但海邊風浪近期受到瑪娃颱風影響變大，其中一名孩童疑太靠近海邊，被海浪捲入海，另名孩童想要救援結果也被捲走。

▲海巡人員以望遠鏡嘗試尋找另名落水孩童。（圖／花蓮第六海巡隊提供）

海巡人員已經先將11歲周姓孩童搶救上岸，但目前海邊風浪增大，暫時只能在岸邊以望遠鏡嘗試尋找另名落水孩童，並出動空勤直升機加入一起尋找。

▲失蹤孩童的家人心急如焚在岸邊等消息。（圖／地方中心翻攝）

花蓮海巡隊指出，三名學童今天前往海邊觀浪、戲水，其中2名不慎遭大浪捲入海中，其餘1名學童立即上岸請求協助，12時許巡防艇於加灣外0.2浬處發現一名落海學童，因距岸過近且水深不足巡防艇無法接近施救，遂運用科技輔勤施放｢遙控式救生圈｣實施救援，成功將一名落海孩童救起。

落海孩童救起後，海巡人員立即給予保暖措施避免失溫，初步檢傷與瞭解該民眾為國小學童，意識清晰、輕微擦傷，另有一名同行民眾落水，現場持續搜救中。