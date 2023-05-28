瑪娃沒「回馬槍」往北轉！專家曝原因　高壓斷開角力添變數

▲瑪娃颱風30日抵台灣東南方時，相連高壓將斷開成兩股單體，瑪娃將陷入慢速北上。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李姿慧／台北報導

瑪娃颱風位台灣東南方遠海，美國模式預測日前一度出現「回馬槍路徑」，預測回頭朝向台灣東南方，不過最新美國數值已抽掉該部分。未來瑪娃颱風將北轉，氣象粉專也說明瑪娃北轉原因，並指出周二(30日)抵台灣東南方時，相連高壓將斷開成兩股單體，屆時需觀察誰主導性強，也會決定瑪娃北上速度和偏西分量。

針對瑪娃北轉的因素，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，沒有雲的地方，就是副熱帶高壓(太平洋高壓)的勢力範圍，東、西環目前還是相連的，所以瑪娃很穩定的朝西北西前進。

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不過周二(30日)將出現變化，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，周二(30日)瑪娃抵達台灣東南方時，北方槽線系統東移，使得原本是相連的高壓斷開，而分成東西兩股單體，斷的位置正好就在台灣和日本琉球間。原本被推著走的瑪娃頓時失去的導引，因此陷入鞍型場慢速北轉。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，這時候需觀察兩邊高壓誰的主導性比較強，還有槽線的深度、東環高壓變形後的樣態，都將決定瑪娃北上過程中偏西的分量，以及北上的速度。

此外，「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，原先「回馬槍」的部分，美國數值倒戈了、抽掉了。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下周五(6月2日)瑪娃還在台灣東方，還會陪伴大家一段時間，可以好好觀察多方角力下颱風的變化，會很有趣；另沿海風浪已經增強，請遠離岸邊。