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數發部推動區域數位平等　唐鳳現身嘉義縣談「數位素養」

▲▼ 嘉義縣大師講座 唐鳳部長談數位素養 談數位素養引網友踴躍提問 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲ 唐鳳部長南下嘉義縣談數位素養引網友踴躍提問 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府教育處5月份舉辦觀課月系列活動，藉由共同備課、公開授課與觀課、議課三種方式，提升教師的專業能力，26日在竹崎高中國際會議廳迎來系列活動大師講座，邀請數位發展部長唐鳳分享數發部執掌業務，並開放Slido線上系統直播快問快答，多數人好奇台灣與數位發展的關係，唐部長精彩回答各項提問，帶來一場具影響力的教育思辨，縣長翁章梁、行政院政務顧問陳冠廷、教育處副處長顏廷育等人今全程參與，重新思考數位教育在嘉義縣扮演的角色。

▲▼ 嘉義縣大師講座 唐鳳部長談數位素養 談數位素養引網友踴躍提問 。（圖／嘉義縣政府提供）

唐鳳強調AI和數位創新對世界產生鉅變，也對教育產生影響，觀眾線上提問「數位教育是否讓孩子更沉溺網路？」，唐鳳回答首先要確保8小時睡眠時間，睡飽後對於手機等多媒體依賴的情況會改善，他也分享番茄鐘工作法，專注30分鐘工作或學習，不接電話、不回訊息，讓自己有充分時間運用訓練注意力，時間一到才放鬆休息，強調數位是「輔具」，而不是支配人類大多數時間的工具。

▲▼ 嘉義縣大師講座 唐鳳部長談數位素養 談數位素養引網友踴躍提問 。（圖／嘉義縣政府提供）

唐鳳表示，保守自己的時間結構，像「蕃茄鐘」30分鐘不被打斷，如保守身體距離，不斷被干擾等同於被騷擾一樣不健康，而守護自己的時間結構，要把它當成心理健康最基本的事，在時間內降低電子產品的負面影響，盡可能專心完成一件事。

唐鳳也說，數發部在致力推動區域數位平等，除持續投入數位基礎建設，也協助提供師生數位技能培訓，為偏鄉學生創造更公平、均等的學習機會；當今教育趨勢，教育人員應學習善加運用科技載具，如同OpenAI、ChatGPT問世，與其擔心未來工作被人工智能所取代，不如學習和AI進行專業對話，協力成事。

翁章梁今為大師講座開場致詞，他表示嘉義縣偏鄉多，教育處致力改善教學現場，積極導入師資及軟硬體，未來若能順應科技發展潮流導入AI和數位創新技術，將可更有效促進教育資源均衡分配，提升人才培育水準，嘉義縣創新教育白皮書三大綱領之一即「投資學習環境」，縣府將持續挹注資源，創造更優質學習環境。

翁章梁感謝唐鳳部長蒞臨演講，並致贈感謝狀及太陽Q寶寶留作紀念，對於唐部長的分享翁縣長也說，即便是國高中生，都應像個成人培養負責任態度，善用科技而不被數位工具反噬沉溺，更有效達成零距離、零障礙推動數位教育的條件。

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