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嘉義縣多元文化社區實踐　新港鄉舉辦異國料理交流賽

▲▼ 嘉義縣多元文化社區實踐，新港鄉舉辦異國料理交流賽 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲ 嘉義縣多元文化社區實踐，新港鄉舉辦異國料理交流賽 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣新港新住民協會與社會局5月28日合作辦理｢我們是一嘉人-異國料理交流賽｣，共計15組來自印尼、大陸等國家新住民組隊報名參加，讓社區內充滿各樣的多元味。

▲▼ 嘉義縣多元文化社區實踐，新港鄉舉辦異國料理交流賽 。（圖／嘉義縣政府提供）

一大清早，來自不同國家的新住民婦女齊聚一堂，七手八腳準備佳餚，拿手好菜「四川紅油炒手」、「少數民族獨制滷味」、「印尼開齋節食物」、「水煮魚」、「棕梠葉米糕及地瓜雪花糕」等特色料理紛紛出籠，運用巧思為本地食材增添微妙而獨特的家鄉味。

▲▼ 嘉義縣多元文化社區實踐，新港鄉舉辦異國料理交流賽 。（圖／嘉義縣政府提供）

新港新住民協會劉建華理事長表示，希望讓更多多元文化能在新港鄉落實，且為了讓新住民家庭能更加投入拿出「壓箱寶」，本次採取料理比賽方式且任聘專業評審評選出前三名並由現場貴賓頒發獎金及獎狀，希望提供給新住民家庭展現才藝的舞台，並且讓社區新住民及其家屬與鄉民對於多元文化留下深刻難忘的印象。

社會局長張翠瑤表示，嘉義縣新住民人口數約1萬3500人，不斷逐年增加，且組成比例高過於全國，一段異國婚姻的結合，背後所面臨的各項挑戰，仰賴政府與民間單位共同建立完整的服務支持網絡，以有策略的方式，提供在地性支持服務。

▲▼ 嘉義縣多元文化社區實踐，新港鄉舉辦異國料理交流賽 。（圖／嘉義縣政府提供）

新港新住民協會積極與地方推動活動讓社區內新住民家庭參與，透過活動本身讓更多新住民走出家戶與社會參與，為新港地區帶來安定且穩定的力量，張翠瑤說，未來也期許能有更多的民間團體可以響應投入社會福利服務的行列。

嘉義縣設有2處新住民家庭服務中心，對於初入境新住民進行關懷，並依來臺年數及適應程度，提供各項服務，從初來台灣的以家庭為中心的各項支持服務及方案，到培力新住民進行公共參與，產生影響力。

社會局鼓勵嘉義縣新住民家庭有需求者，逕洽嘉義縣新住民家庭服務中心，山區服務區域：新港、溪口、大林、民雄、梅山、竹崎、中埔、番路、大埔、阿里山05-2611011；海區服務區域：水上、太保、六腳、朴子、鹿草、東石、布袋、義竹05-3700760。

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