嘉義縣圖書館開館啟用　暨邑米社區大學朴子分校揭牌

▲嘉義縣立圖書館嶄新開館啟用暨藝文閱讀成果發表 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府為提供優質的休閒、學習生活空間，自去年7月份起歷經10個月的閱讀環境改造，5月28日嶄新開館，縣長翁章梁、教育部終身教育司副司長顏寶月等各級民代貴賓，共同剪綵象徵圖書館重新啟用，以嶄新風貌迎接嘉義縣民的造訪。

「期待每位翻開書本閱讀的人，都能看到自己心中的太陽！」翁章梁介紹圖書館新設計的LOGO意象，同時也期待藉由縣立圖書館藉嶄新的空間氛圍，吸引讀者善用圖書館資源，擴展公共圖書館價值；並行銷公共圖書館為多元化、全齡化的學習平台，進而提升全民閱讀力。

此外，也在今日同步舉辦績優閱讀成果表揚，結合社區藝文、青少年活力展演、社區大學終身學習成果等多元活動，彰顯公共圖書館提供全民學習平台及推動終身學習的功能。

活動由｢喜迎閱讀 鼓動幸福｣嘉義縣扶植團隊忠和國中愛+1擊樂隊尚水團帶來諸羅山水迎天下、山之喚揭開序幕；諸羅山水迎天下作曲者以各式層次不同的打擊樂器來詮釋諸羅山水的夢幻美景。而山之喚代表神木群經歷了多次天災，但面對每次的考驗，無懼於任何的焠鍊，仍然屹立不搖，這也正是嘉義縣民展現出的獨特生命韌性。

接著進行嘉義縣立圖書館嶄新開館啟用及邑米社區大學朴子分校的揭牌儀式，再來是「舞動閱讀」扶植藝文團隊街舞表演，街舞為嘉義縣政府用心扶植的團隊，展現熱情、活力的嘉義人特質。

翁章梁致贈感謝狀感謝台灣形象策略聯盟贈書並表揚閱讀績優團隊：分別是圖書館營運績效評鑑績優，有民雄鄉立圖書館、鹿草鄉立圖書館、大林鎮立圖書館、東石鄉立圖書館書等4館；書香家庭有18組；閱讀績優學校有鹿草國中、民和國小等12校；閱讀磐石獎有大崙國小、閱讀推手有2人；全國語文競賽特優有15人；閱讀小達人有174人等6大獎項。

現場安排社區大學表演與邑米、邑山社區大學的靜態展，包括好書介紹、好書交換、主題書展、藝文展覽與行動書車（山、海區）佈展等多元活動，現場熱鬧非凡、溫馨有活力！

教育處說明，「嘉有好圖書館」是為了提高縣民對縣立圖書館整體服務和專業形象的認識；並藉由公共圖書館空間的營造和閱讀活動的推廣，讓圖書館真正成為大家休閒、學習的好去處。

「喜悅嘉園表揚」除培養縣民喜歡閱讀外，更將公共圖書館資源帶入生活中，期許民眾可以親子一同參與，發揮點、線、面之共好雙贏效應；而「喜悅閱讀攏抵嘉」，更是符應教育白皮書中的好習慣—閱讀，期許「愛書、愛閱、愛幸福」的風氣能夠編織譜出「書香嘉義、樂悅嘉義」之世界交響閱。