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嘉義市打造「幸福安全城市」　青年反毒反詐活力秀舞

▲▼ 「街舞首都」嘉義市與你共舞 秀出反毒反詐、最chill的生活態度 。（圖／嘉義市政府提供）

▲「街舞首都」嘉義市與你共舞 秀出反毒反詐、最chill的生活態度 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市以「街舞首都」、「幸福安全城市」之名，號召大眾27日下午齊聚嘉義市中央廣場，與世界街舞冠軍「築夢者」舞團、聲林之王重量級饒舌歌手「ACE」同場飆歌尬舞，參加幸運摸彩、盡情逛市集。嘉義市長黃敏惠也特別前往參加「無毒有你－街舞嘉年華」活動，與舞者們一起享受這場街舞盛事，享受健康活力，秀出反毒反詐、最chill的生活態度！

▲▼ 「街舞首都」嘉義市與你共舞 秀出反毒反詐、最chill的生活態度 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，市府團隊面對毒品、詐騙問題還有現代社會的各種危害與挑戰，需要警政、教育、社政、衛政、工務、消防及環保等跨部門團結合作的精神，本次特別感謝會長蔡麗卿所帶領「世界華人工商婦女企管協會嘉義分會」，展現出「反毒．捨我其誰」的最佳典範，帶給公部門推動反毒工作莫大的助力，值得各界給予高度的肯定。最後，呼籲所有愛嘉義、在各領域打拼的市民朋友，為了安居樂業的生活、為了未來希望的下一代，凝聚前進的力量，一起打造無毒家園，讓反毒的種子深耕在嘉，讓給予青少年的愛與關懷擴散開來！

▲▼ 「街舞首都」嘉義市與你共舞 秀出反毒反詐、最chill的生活態度 。（圖／嘉義市政府提供）

警察局表示，「無毒有你－街舞嘉年華」活動由嘉義市政府警察局與世界華人工商婦女企管協會嘉義分會共同辦理，有15組來自嘉義市各校街舞社及職業舞團的街舞表演、知名饒舌歌手歌唱演出、反毒話劇、泌尿科醫師講解吸毒後遺症等多元精彩內容，還有嘉義市政府警察局犯罪預防宣導團生動活潑的反毒宣導暨有獎徵答節目，集結眾多青少年學子以及所有關注反毒反詐騙等安全議題的各級學校、民間團體、政府部門，場面熱鬧非凡。

▲▼ 「街舞首都」嘉義市與你共舞 秀出反毒反詐、最chill的生活態度 。（圖／嘉義市政府提供）

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