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嘉義市獸醫師職場安全抬頭　首創全台「動物星球安衛家族」　

▲▼ 嘉義市重視職業安全，首創全台「動物星球安衛家族」由黃敏惠市長宣布正式成立 。（圖／嘉義市政府提供）

▲ 嘉義市重視職業安全，首創全台「動物星球安衛家族」由黃敏惠市長宣布正式成立 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

隨著人口結構改變，寵物對許多家庭來說不只是家人關係，更扮演心靈寄託的角色，飼主也越來越重視毛小孩的健康，獸醫師的職業也變的日趨重要。嘉義市共有157位執業獸醫師，市府特別重視獸醫師在職場上的工作安全，於今(28)日舉辦112年度「動物星球安衛家族」成立大會，成為全台第一個以動物醫院為主軸成立的安衛家族，邀請小可愛動物醫院等30家動物醫院及寵物用品店出席，黃敏惠市長也特別到場宣布「動物星球安衛家族」正式成立，同時頒發安衛家族證書給所有家族成員。

▲▼ 嘉義市重視職業安全，首創全台「動物星球安衛家族」由黃敏惠市長宣布正式成立 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長表示，疫情期間，讓人與人的關係變得疏遠，許多人靠養寵物來紓解內心的孤獨感與壓力，毛小孩也支撐著我們走到「後疫情時代」，由此可見牠們的重要性早已被視為家人，在座所有獸醫師更值得被尊敬，守護這些不會說話的毛小孩健康，無論是獸醫師、寵物美容師等在工作的安全更需被重視，透過加入「動物星球安衛家族」，以母雞帶小雞的方式，家族成員間相互交流，期能改善職場危害因子，避免職業災害的發生。

▲▼ 嘉義市重視職業安全，首創全台「動物星球安衛家族」由黃敏惠市長宣布正式成立 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠說，職場的安全是我們非常重視的，配合勞動部職業安全署的計畫嘉義市成立一個安衛家族，讓職場上每一個人能夠更重視，職場上的安全跟衛生，保護大家的健康。嘉義市今天特別成立了全台第一個動物星球安衛家族，希望透過這樣的平台，號召更多獸醫院、寵物用品店的加入，重視職場的安全與衛生，把這個安全提升到最高，讓風險降低，大家更為安全健康。特別感謝小可愛動物醫院，做為家族核心為大家服務。

嘉義市繼動保教育園區的成立後，寵物友善空間的標章認證、動保自制條例的通過，還有上週才剛落成啟用的寵物的友善公園，望透過軟體、硬體的建設，讓嘉義市成為一個動物友善的一個好城市，也讓大家覺得這是一個友善幸福的城市。

▲▼ 嘉義市重視職業安全，首創全台「動物星球安衛家族」由黃敏惠市長宣布正式成立 。（圖／嘉義市政府提供）

會後邀請財團法人安全衛生技術中心-陳碧婷專案經理擔任講師，課程內容包含：安衛家族運作說明、經營者與主管集合訓練安全衛生主管職責、常見災害事故案例分享，期能建立一個安全、健康及友善的工作環境。

社會處表示，動物有別於人類可以透過言語表達自己的感受，獸醫師在診療過程中如何與動物建立互信關係變得相當重要，遇到的職業災害跟一般行業別也較為特殊，常見的危害因子有：針扎危害、搬運動物造成人因性危害、動物咬抓傷、感染人畜共通傳染病、接觸危害性化學品。另外，獸醫師在診療時遇到動物的生離死別，除了需面對飼主輿論壓力外，無形中也會造成心理壓力，上述無論是生理或心理的傷害都需被正視。

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