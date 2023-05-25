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獨／砸錢補貼「平價進口蛋」竟出現129元泰國蛋　農委會要查

▲民眾在北市大賣場買到一盒要價129元的泰國雞蛋。（圖／讀者提供）

▲民眾在北市大賣場買到一盒要價129元的泰國雞蛋。（圖／讀者提供）

記者楊惠琪／台北報導

為解決國內雞蛋缺口與平穩蛋價，農委會從今年3月起啟動雞蛋短期專案進口，兩度展延至明年6月，並砸上億元補貼進口蛋的運費與關稅，以維持在通路量販每盒68～72元的價格販售。但近日有消費者在北市量販店買到一盒129元的泰國雞蛋，感到納悶，「說好的平價進口蛋呢？」也有蛋商質疑，業者一手拿補貼，一手換包裝賺價差。農委會表示，將前往稽查，釐清該批進口蛋來源，不排除是業者自行進口。

住在台北市的張姓民眾向《ETtoday新聞雲》反映，日前到北市中正區量販店購買盒裝洗選雞蛋，一盒10顆竟要價129元，光看包裝以為是國產的養生蛋或動物福利雞蛋，仔細一看才發現產地是泰國，而且標示相當不明顯，農委會先前聲稱進口雞蛋會以平價銷售，不解為何一盒還要破百元。而根據民眾所提供的照片，這盒泰國雞蛋是在冷藏區購買。

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一名在北部經營蛋行的業者說，進口雞蛋經洗選包裝後，一斤成本約40元，只要照合約出貨訂價一盒68元出貨即可，不用管美醜大小，難保不會有大蛋商拿到蛋後，先挑醜的、小顆的包裝，然後照政府的訂價賣，其他大顆的、比較美的，另外包裝販售，從中賺取高額價差，把官方的蛋當自己進口的賣。

農委會畜牧處家禽生產科長程俊龍表示，由農委會補貼的進口雞蛋均以68至72元售價在通路量販供應，且以常溫方式上架，消費者所購買的129元泰國雞蛋，應該是業者自行進口的冷藏蛋。

程俊龍指出，進口雞蛋是開放市場，除了農委會專案進口外，國內也有業者自行進口，業者會有自己的定價策略，這是自由市場；但農委會的平價進口蛋，只會出現在常溫區，消費者在購買時可以多加留意。

農委會畜牧處副處長江文全說，將派員到賣場瞭解該批泰國盒裝雞蛋的來源，究竟是政府進口調度的雞蛋，還是業者自行進口。他強調，農委會對於進口雞蛋調度有一套進出管控機制，業者收的多少進口蛋，經過洗選包裝後，就要供應一定的量出去，應該不太可能會有一手收低價蛋、一手賺價差的情況，但為求謹慎，還是會派員到賣場瞭解實際情形。

農委會從三月起，陸續從澳洲、土耳其、巴西、美國、馬來西亞、泰國等國家採購進口雞蛋，其中泰國因鄰近台灣，運輸成本相對較低。農委會先前指出，泰國進口雞蛋到港價格每顆約4至5.1元，加上30%關稅後，運送至洗選場洗選、包裝及物流整備，出貨成本每顆約5.2元至6.6元。

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