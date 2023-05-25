大賣場出現「發霉泰國蛋」　農委會：已要求業者加強洗選作業

▲農委會要求業者加強洗選作業流程控管。（圖／農委會提供）

記者楊惠琪／台北報導

有民眾反映，在台中市大賣場雞蛋陳列區發現數盒發霉的泰國進口雞蛋，從透明包裝看進去，雞蛋有白色、綠色斑點，也出現大塊霉斑，相當噁心，當地衛生局已前往稽查，要求限期改善。農委會今（25日）指出，已要求業者加強相關洗選作業流程管理，確保食品安全，消費者如發現或購買到有瑕疵的產品，可依消費者客訴管道向販賣業者或生產業者反應。

農委會指出，進口雞蛋為確保雞蛋品質均以冷鏈方式運輸，進口蛋經再洗選作業流程前，雞蛋需先回溫，以避免雞蛋本身溫度與外界環境溫差，造成水氣凝結於蛋殼表面，若蛋殼表面於未完全風乾條件下即進行包裝，則易造成發霉現象。為避免此現象發生，該會已要求洗選業者進行改善，並應特別注意回溫及風乾的控管，以確保產品品質符合食品安全。

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農委會說明，進口雞蛋依進口來源國不同航程，運輸需時約1日至35日不等，雞蛋冷藏保存效期為90天。農委會在辦理進口雞蛋均依食品安全衛生規定並要求蛋品來源業者確依規定標示有效日期。

農委會進一步說明，為確保品質與鮮度，進口蛋抵臺後，即調度給洗選業者進行後續再洗選作業。而進口雞蛋配送到各洗選廠依雞蛋洗選製程，經集蛋、洗淨、風乾、檢查、包裝等作業，再於包裝外盒噴印製造日期（即洗選包裝日期）、有效日期、來源國等產品資訊後，即配送上架販售，進口蛋洗選流程與國產洗選蛋一致；但差別在於國產洗選蛋需逐顆依規定噴印來源畜牧場等溯源資訊編碼，進口蛋則於外包裝盒上標示原產地國等產品資訊。

農委會表示，消費者如發現或購買到有瑕疵的產品可依消費者申訴管道向販賣產品的通路商反應，或依產品上標示的生產廠商資訊向業者提出客訴，或向農委會申訴。