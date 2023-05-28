警勤加給增15％搶侯友宜票？　陳建仁：不是為了誰的選票或選舉

▲陳建仁今天上午接受媒體聯訪。（圖／行政院提供）

記者呂晏慈／台北報導

警勤加給28年沒調整，行政院日前核定調高警勤加給15％，近7萬名員警受惠，對於此舉是否有劍指警界出身的國民黨總統參選人侯友宜意味？行政院長陳建仁28日表示，中央和地方合作不是為了誰的選票，或誰的選舉，希望持續密切合作，讓地方發展更好。

陳建仁今天上午出席「國道1號五股交流道增設北入及北出匝道改善工程」暨「國道1號林口交流道改善工程」祈福動土典禮時接受媒體聯訪。

針對媒體詢問，行政院前天宣布警勤加給提升，昨天也透露消防等專業加給也會提高，今天視察新北交通，外界解讀有搶侯友宜票的味道？今天侯友宜缺席此典禮，重要的時刻市長卻不在家拚選舉，是否有些可惜？

陳建仁表示，多年來，不論是掃黑、打詐、緝毒、肅槍，或者是防疫的工作，警察同仁及消防弟兄姊妹，以及政府的專業人員，總是站在第一線來確保國人的身家安全，警勤加給在28年來都沒有調整，因此首先是內政部提出了增加為10%的建議，但是政府看到了警察同仁的辛勞，特別提高為15%，警察照顧國人的安全，也應該加倍來照顧警察的辛勞。

另外，陳建仁表示，政府的建設都是需要有中央跟地方一起來合作，這樣的合作不是為了誰的選票，或者誰的選舉，而是為了國家的長期發展和未來的永續，所以這一次來參加這個活動，也希望中央跟地方能夠再繼續密切合作，然後使得地方的發展能夠更好，台灣能夠更堅韌，而且更溫暖。