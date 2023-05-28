陸辦兩岸媒體峰會　陳建仁：台灣媒體不會成為統戰工具

▲行政院長陳建仁接受媒體聯訪。（圖／行政院提供）

記者呂晏慈／台北報導

中共全國政協主辦「兩岸媒體人北京峰會」，廣邀台灣媒體高層出席，但傳出不少台灣媒體擔心成為統戰樣版，對於參加興趣缺缺，導致活動被迫二度延期，原訂發表談話的中國全國政協主席王滬寧也震怒。對此，行政院長陳建仁28日說，台灣的媒體實際上都能夠堅持新聞自由和專業，不會成為中共惡質打壓、統戰的工具。

陳建仁今天上午出席「國道1號五股交流道增設北入及北出匝道改善工程」暨「國道1號林口交流道改善工程」祈福動土典禮，媒體關注，中國舉辦兩岸媒體人北京高峰會邀臺媒高層出席，結果大家興趣缺缺，惹得王滬寧大怒，決定不出席？

陳建仁表示，中國應該要正視台灣追求自由民主發展的決心，也希望中國不要用惡質的手段來干擾台灣的自由發展，還有社會的安定，兩岸之間本來就應該秉持著和平對等，還有民主對話的基本原則，來促進更健康有序的交流，這個交流的過程當中，也希望不要透過任何惡質的操作來干擾台灣的和平穩定，「很重要的，我們也可以從這裡看到，臺灣的媒體實際上都能夠堅持新聞自由和專業，不會成為中共惡質打壓、統戰的工具」。

民進黨立委林楚茵稍早針對此事批評，身為媒體人與政治工作者，對中國把台灣媒體當作統戰工具深感不齒，而中國完全錯估台灣媒體生態，低估台灣媒體高度要求的新聞自由，更看輕台灣人的智慧，向中國朝貢乖乖聽話的媒體，在台灣是會被社會大眾唾棄的。

另外，媒體也詢問陳建仁，民進黨主席賴清德反駁選擇民進黨會引發戰爭，但外交部長吳釗燮說2027中共恐對台動武，吳釗燮是否打臉賴清德？陳建仁直言，台海的和平穩定實際上是全球的共識，也是全球發展的基礎，兩岸和平的穩定發展，實際上是大家所堅持的，這樣的兩岸和平發展是朝野黨團應該要共同努力的責任，也是兩岸共同的責任，更是區域國家以及全球民主國家，大家共同的期待，所以希望能夠持續進行和平對話，然後利用對等的對話，來解決雙方的分歧，並且來促進台海的和平、穩定和繁榮。