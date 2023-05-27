屢被點名搭黨賴清德　鄭麗君自嘲老百合世代：目前無參與選舉想法

▲鄭麗君出席青平台「永續民主·世界台灣」系列論壇開幕式。（圖／記者宋良義攝）



記者陳家祥／台北報導

2024年總統大選藍綠白參選人就位，民進黨提名副總統賴清德、國民黨徵召新北市長侯友宜、民眾黨提名主席柯文哲，3人的副手人選也受外界關注。針對多次被外界點名搭黨賴清德，前文化部長、青平台基金會董事長鄭麗君27日表示，目前沒有參與選舉想法，黨內也有許多比她優秀的人才，「我是一個喜歡思考做事的人，出身智庫，我以我喜歡做的事來盡一份心力，跟他們一起為台灣努力」。

鄭麗君說，青平台這幾年做為社會智庫，邀請社會跟年輕人前瞻台灣願景、舉辦永續民主論壇，擴大社會對話，「目前沒有參與選舉想法，也沒有這種討論」；鄭說，民主的主體在每一個人，雖然在民間，但可以透過搭建平台、願景對話來盡一份心力。

媒體問到，賴清德的青年支持度遲遲拉不起來，鄭麗君先是說，青平台是民間社會智庫平台，「就多討論願景，不談選舉」；但就她了解，賴主席對國家未來、台灣願景有許多深入的思考跟想法，也看到他跟青年互動、走路校園真誠的對話，期待選舉不是零和對抗，選舉是大家可以來思辨台灣下一步、凝聚未來願景的重要過程，「相信他逐步會有國家願景一一跟社會各界和不同世代討論，一起凝聚未來的理想」。

而是否會透過基金會來協助賴清德？鄭麗君說，青平台也不是為了特定選舉目的而存在，因為青平台已經成立12年了，過去促進青年公共參與、希望年輕人參與社會，「我們現在覺得我們更需要為青年造浪，造一個時代的浪，讓年輕人能夠前瞻台灣的民主永續發展、更有希望的未來，是更重要的事情」。

媒體追問，行政院副院長鄭文燦稱讚妳是很好人選，鄭麗君笑說，野百合世代有時候都開玩笑說變老百合世代，因為大家都認識超過30年，從過去學運的革命感情，到現在不論體制內外，其實碰面討論的話題都是台灣民主永續的未來，「我們都會互相鼓勵」。

鄭麗君說，她常說黨內有許多比她優秀適合的人才，「我個人，他們也了解我，我是一個喜歡思考做事的人，出身智庫，我以我喜歡做的事來盡一份心力，跟他們一起為台灣努力」。