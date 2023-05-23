超正檢察官「文武都行」IG超精彩　鄉民看4點讚爆：找不到缺點

▲檢察官劉昱吟時常在IG分享生活動態。（圖／翻攝cyinwonderland IG）



記者鄒鎮宇／綜合報導

新北地檢署的檢察官陳漢章開設IG「檢察官RAKU的OOTD」，分享女裝穿搭，讓廣大網友大讚太正。對此，有網友PO出另名正妹檢察官劉昱吟，大讚IG內分享的生活能文能武，「法律、繪畫、運動、臉…找不到缺點了」。

有網友以「檢察官」為題在PTT發文，一連PO出劉昱吟的5張生活照。照片顯示，劉昱吟在繪畫、運動等都有很高的造詣，因此在IG累積1.3萬粉絲追蹤。

[廣告]請繼續往下閱讀...

網友看完紛紛留言，「正翻」、「本人好看，是檢察官沒錯」、「劉檢，很厲害的人」、「多才多藝又漂亮」、「想被起訴...等一下，先不要好了」、「大學就很正了」、「日月潭29K猛」、「現在大家都要推的小心翼翼XD」、「她的生活多采多姿！很羨慕」。

▲▼網友發現劉昱吟能文能武，大讚厲害。（圖／翻攝cyinwonderland IG，下同）



也有人說，「笑死，大家留言整個分不清了」、「看到檢察官我現在都要放大檢查一下有沒有喉結」、「檢察官真的會想到那位陳姓檢察官」、「這真的女檢啦，跟前幾天女裝那位同期」。

據悉，劉昱吟政大法律系、法研所畢業，任職於桃園地檢署，偵破不少案子，因工作壓力大而時常運動，是馬拉松、自行車及長泳的三鐵高手，也時常在IG分享爬山、滑雪及衝浪等運動過程。