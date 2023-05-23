高中妹怒了！車站外遭色狼襲胸　衝回家拿防狼噴霧想拚輸贏

▲高中正妹在車站遇到色狼襲胸。（圖／達志示意圖）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名高中正妹小潔（化名）去年11月某日晚間搭車回家時，在車站外遇到鄭姓男子突然從後方對她襲胸，小潔嚇得驚慌失措，跑回家後越想越氣，拿了防狼噴霧器到車站外準備堵色狼，後來沒找到鄭男，只好報警求助。警方查出鄭男在2個月前也曾在該車站對另一名夜歸女子襲胸，循線將他逮捕，檢方23日偵結，依違反性騷擾防治法將鄭男提起公訴。

檢方指出，小潔是去年11月21日晚間9時許，穿著高中運動服、背著書包搭車準備回家，在高雄某車站下車後，鄭姓男子突然從後方對她伸出狼爪行兇，當場嚇得她花容失色，當下也不知如何反應，趕緊跑回家。

小潔回家後越想越氣，拿著防狼噴霧器回到車站，準備堵色狼好好教訓他，但沒發現鄭男行蹤，只好向警方報案。

警方調閱監視器畫面後，發現涉嫌襲胸的鄭姓男子在2個月前，同樣在該車站也曾涉嫌襲胸另一位夜歸女子，警方循線追捕後，順利將鄭男緝捕到案。

檢方偵查時，鄭男對於2次的襲胸都坦承不諱，但否認知道小潔是高中生；檢察官認為，鄭男犯案的車站附近有許多高中生來來回回，鄭男在該處徘徊許久才鎖定對象犯案，因此除了依違反性騷擾防治法將鄭男提起公訴外，也向法院建請依照兒童及青少年福利與權益保障法加重鄭男刑度二分之一。