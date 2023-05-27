驚險畫面曝光！砂石車剎車失靈　屁股來回搖3下直接GG　

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣寶山鄉日前發生一起砂石車翻覆事故，一輛載有砂石的砂石車，行經三峰路一段往峨眉方向時，疑因剎車系統故障，導致輪胎鎖死打滑自撞路旁水泥護欄，所幸駕駛僅受輕傷，現場清理後恢復車輛通行。

▲寶山三峰路上經常有砂石車往來，日前一輛砂石車疑因煞車系統失靈，自撞翻車。（圖／翻攝LINE群，下同）



警方表示，砂石車駕駛25日行經三峰路一段往峨眉方向時，因道路路況不熟，加上行經彎道時突發生剎車系統故障，砂石車輪胎鎖死打滑自撞路旁水泥護欄。有民眾將後方行車紀錄器PO上網，畫面中見到砂石車隨著路面彎道行使，之後一個小過彎車斗突然開始左右搖擺，傾斜角度越來越大，大約在第三個搖擺時，後斗因傾斜角度過大直接翻覆，前方連接的車頭也一起被牽扯翻倒在路面。

▲▼砂石車斗搖擺幅度越來越大，來回第三下時直接翻車。





車斗內的大量沙石灑滿路面，造成單向兩車道暫時封閉，竹東分局員警獲報後趕往現場實施交通指揮疏導，後續經清理完畢後已恢復雙向通行。

警方呼籲，民眾駕駛車輛除應遵守相關交通規則，並注意道路標示標線之規範外，仍應注意車輛自身保養安全問題，確認無誤後才可駕車上路，行車安全才是平安回家唯一的路。

▲網友將畫面上傳LINE群，引起討論。