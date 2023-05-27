　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

驚險畫面曝光！砂石車剎車失靈　屁股來回搖3下直接GG　

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣寶山鄉日前發生一起砂石車翻覆事故，一輛載有砂石的砂石車，行經三峰路一段往峨眉方向時，疑因剎車系統故障，導致輪胎鎖死打滑自撞路旁水泥護欄，所幸駕駛僅受輕傷，現場清理後恢復車輛通行。

▲▼畫面曝！砂石車遇煞車失靈　屁股來回搖3下直接GG。（圖／翻攝LINE群）

▲寶山三峰路上經常有砂石車往來，日前一輛砂石車疑因煞車系統失靈，自撞翻車。（圖／翻攝LINE群，下同）

警方表示，砂石車駕駛25日行經三峰路一段往峨眉方向時，因道路路況不熟，加上行經彎道時突發生剎車系統故障，砂石車輪胎鎖死打滑自撞路旁水泥護欄。有民眾將後方行車紀錄器PO上網，畫面中見到砂石車隨著路面彎道行使，之後一個小過彎車斗突然開始左右搖擺，傾斜角度越來越大，大約在第三個搖擺時，後斗因傾斜角度過大直接翻覆，前方連接的車頭也一起被牽扯翻倒在路面。

▲▼畫面曝！砂石車遇煞車失靈　屁股來回搖3下直接GG。（圖／翻攝LINE群）

▲▼砂石車斗搖擺幅度越來越大，來回第三下時直接翻車。

▲▼畫面曝！砂石車遇煞車失靈　屁股來回搖3下直接GG。（圖／翻攝LINE群）

▲▼畫面曝！砂石車遇煞車失靈　屁股來回搖3下直接GG。（圖／翻攝LINE群）

車斗內的大量沙石灑滿路面，造成單向兩車道暫時封閉，竹東分局員警獲報後趕往現場實施交通指揮疏導，後續經清理完畢後已恢復雙向通行。

警方呼籲，民眾駕駛車輛除應遵守相關交通規則，並注意道路標示標線之規範外，仍應注意車輛自身保養安全問題，確認無誤後才可駕車上路，行車安全才是平安回家唯一的路。

▲▼畫面曝！砂石車遇煞車失靈　屁股來回搖3下直接GG。（圖／翻攝LINE群）

▲網友將畫面上傳LINE群，引起討論。

►竹北10個里泡水中　公所緊急聯繫二河局開閘門加速排水

►新竹香山高中停課！　水淹「三姓橋地下道」畫面曝

►新竹縣28件淹水通報　海邊這個里超慘！居民哀嚎：全村泡水裡

►快訊／雷雨攻擊「新竹多區淹水」畫面曝　地下道緊急封閉

►竹市驚見團滅現場！22車全泡水...居民哭：根本來不及移
 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
韓媒狂報「大王具足蟲拉麵」　嚇壞一票網友！真實反應曝光
連續PO文開罵許藍方！　美女律師：哪個元配可以忍
黃仁勳台大畢典致詞精華！　輝達3個小故事華麗轉身「台股救世主
快訊／飛龍瀑布最後罹難者回家了！　成功吊掛下山
快訊／超商浩克出招了！　宣布提告
快訊／中共航母山東號「通過台灣海峽」
滴妹「再睡5分鐘」宣布停售部分品項：南部水質異常
偷開竹聯大哥賓士G63被撞爛！　車行員工慘噴880萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

求醫師幫打止痛劑遭拒...莽男大鬧急診室　桃園警到場制止

驚險畫面曝光！砂石車剎車失靈　屁股來回搖3下直接GG　

飛龍瀑布最後罹難者回家了！卡60米瀑布一夜　中午成功吊掛下山　

超商浩克出招了！被毆7天傷勢曝　「控警虐待人」盼公布施暴影片

偷開竹聯大哥賓士G63「暴力越野」被撞爛　車行員工慘花880萬滅火

遛狗沒用牽繩！害愛犬被撞死「騎士變植物人」　飼主下場曝光

立委助理摩鐵性侵女記者！竟瞎扯「她自己脫衣」　誹謗判刑3月

弟媳偷吃丈夫激戰摩鐵！承認「毀了別人家庭」　妻見親密照崩潰

出遊遭酒駕逆撞！孩子哭聲喚醒昏迷二寶媽　幼女受驚看到車就怕

圖書館內與孩童吵架　咬警還嗆「快去死啦」...熟女下場慘

正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：幾10萬有值得

前輔導長內內轉戰成人直播主　鄧佳華「邀拍片」..她秒拒絕

金宣虎記者會「衝下台搶鳳梨」XD　聽到「想在酒窩游泳」害羞笑了

韓亞飛機逃生門「高空打開」　30歲男遭逮：曾碰緊急拉桿

連超2車絕命影片曝！廂型車轉彎撞倒女騎士　30歲護理師內臟破裂亡

妹子生日收「壽塔+女子樂隊」　她一臉驚慌...網：差點被送走

神猛手工修復汽車凹痕　免烤漆、無需換板金！

男買冰炫風要求不攪拌　自備電鑽DIY完美融合！

媽一招讓哭鬧兒乖坐汽座　正確教育觀念讓網友讚翻

紅豆妹「台語碎唸」豹貓　父女機關槍轟炸喵無奈

求醫師幫打止痛劑遭拒...莽男大鬧急診室　桃園警到場制止

驚險畫面曝光！砂石車剎車失靈　屁股來回搖3下直接GG　

飛龍瀑布最後罹難者回家了！卡60米瀑布一夜　中午成功吊掛下山　

超商浩克出招了！被毆7天傷勢曝　「控警虐待人」盼公布施暴影片

偷開竹聯大哥賓士G63「暴力越野」被撞爛　車行員工慘花880萬滅火

遛狗沒用牽繩！害愛犬被撞死「騎士變植物人」　飼主下場曝光

立委助理摩鐵性侵女記者！竟瞎扯「她自己脫衣」　誹謗判刑3月

弟媳偷吃丈夫激戰摩鐵！承認「毀了別人家庭」　妻見親密照崩潰

出遊遭酒駕逆撞！孩子哭聲喚醒昏迷二寶媽　幼女受驚看到車就怕

圖書館內與孩童吵架　咬警還嗆「快去死啦」...熟女下場慘

汐止站前麥當勞撤「新據點選它？」　專家評估：可能性低

補強藍營關係！　侯友宜6／7與中常委「午餐便當會」

求醫師幫打止痛劑遭拒...莽男大鬧急診室　桃園警到場制止

2023韓國流行包包趨勢！吐司包、月牙包超火　可愛玩偶吊飾一定要掛

迎觀光熱潮！花蓮參加5大旅展　台北觀光博覽會先登場

左手突癢2天「胸背爬滿疹子」！女星就醫被告知：病毒侵蝕到神經系統了

韓媒狂報「大王具足蟲拉麵」　嚇壞一票網友！真實反應曝光

玉山盃／吳紹遠臨危授命中繼6.1局好投　新竹市無退路搶勝

棒球名校停招！學生紛紛出走　嘉義仁義高中擬復招2班90人

丈夫「過世8個月」她懷上二胎！　只為完成老公遺願

餐車妹蹲餵大白熊「又大又白33秒」！網看3小時傻眼：狗在哪？

社會熱門新聞

世新女大生校內墜樓！送醫搶救中

廂型車轉彎撞倒女騎士　30歲護理師內臟破裂亡

憨兒伴母屍半年無人知　他嘆：救不了人間悲劇

渣男灌醉女友　摸上床性侵女友媽還拍片

超商浩克傷勢曝！將控告警方施暴

即／撞1700萬賓利　男大生不治

汪小菲拒付750萬　大S再出招加討700萬

5億高中生媽媽繼承遺產關鍵曝！律師解答

90歲開車24hrs不斷電　地表最強阿公卻迷航了

男大生撞賓利不治　家屬恐免賠車損

屏東男坐地行乞！國中妹受騙痛哭

賴家子女控阿公偷兒財產　5億送高中生　

5億高中生親媽曾偷香蕉　辯要賣錢養公公、小孩

釘槍氣爆　工人膝蓋以下被炸斷

更多熱門

相關新聞

遛狗沒用牽繩！愛犬慘死騎士癱瘓

遛狗沒用牽繩！愛犬慘死騎士癱瘓

高雄許姓男子帶著飼養的黑色狗狗外出散步，但因沒用牽繩，害狗狗在過馬路時遭到吳姓騎士撞上，當場死亡；吳也因為腦部重傷而永久失能成植物人。一審原判許男無罪，但二審大逆轉，改依過失致重傷害罪判許男有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。

出遊遭醉撞！童哭聲喚醒昏迷媽

出遊遭醉撞！童哭聲喚醒昏迷媽

重機猛撞轎車　23歲男彈飛送醫

重機猛撞轎車　23歲男彈飛送醫

產房護理師休假外出遇死劫　中國附醫悲慟發聲

產房護理師休假外出遇死劫　中國附醫悲慟發聲

聯結車擊落直行機車　男騎士送醫

聯結車擊落直行機車　男騎士送醫

關鍵字：

車禍砂石車煞車

讀者迴響

熱門新聞

瑪娃出現雙眼牆「強度已超過顛峰」　全球路徑預測曝光

李坤城兒怒控「林靖恩5行徑」

周一晨發海警！強颱雨彈連轟4天

快訊／深夜大雨特報　颱風3重點提醒

婦人報警　警上門翻出陳年3嬰骸

妹子吃完火鍋喉嚨痛！就醫10分鐘亡

挖呀挖正妹老師「吃飯照流出」

男怨打方向燈換車道遭罰3000！網揪2關鍵

7-11思樂冰開賣了！每日限量30杯　價格曝光

李坤城「存款幾乎見底」負債內幕曝！

比鮮奶茶好喝「妹子每天喝1杯」　內行上癮：一生推

曾文水庫蓄水量3天掉900萬噸！南水局解答

小6生只吃蒸煮物竟脂肪肝！醫點名「2食物」害的

男照顧媽媽20年失控　母被狂揍7天慘死

台灣洗腎率世界第1！營養師揭6大護腎妙招

更多

最夯影音

更多
正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：幾10萬有值得

正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：幾10萬有值得
前輔導長內內轉戰成人直播主　鄧佳華「邀拍片」..她秒拒絕

前輔導長內內轉戰成人直播主　鄧佳華「邀拍片」..她秒拒絕

金宣虎記者會「衝下台搶鳳梨」XD　聽到「想在酒窩游泳」害羞笑了

金宣虎記者會「衝下台搶鳳梨」XD　聽到「想在酒窩游泳」害羞笑了

韓亞飛機逃生門「高空打開」　30歲男遭逮：曾碰緊急拉桿

韓亞飛機逃生門「高空打開」　30歲男遭逮：曾碰緊急拉桿

連超2車絕命影片曝！廂型車轉彎撞倒女騎士　30歲護理師內臟破裂亡

連超2車絕命影片曝！廂型車轉彎撞倒女騎士　30歲護理師內臟破裂亡

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面