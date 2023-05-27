出遊遭酒駕逆撞！孩子哭聲喚醒昏迷二寶媽　幼女受驚看到車就怕

記者白珈陽／台中報導

台中市發生恐怖的酒駕逆撞車禍，一名二寶媽在臉書發文指出，一家四口在20日當天開心出遊，未料開車行駛至東區復興路五段時，竟遭一輛酒駕逆向的貨卡迎面撞上，造成她跟丈夫當場昏迷，直到聽到孩子的哭聲才驚醒，甚至事後孩子還出現PTSD（創傷症候群），聽到車聲、看見車子靠近都會緊張，讓她心疼不已。

該名女網友在臉書社團發文表示，她趁著520休假日與丈夫及2名孩子開車出遊，但返家途中卻遭酒駕迎面撞擊，更連續被衝撞兩次，車子一路被推撞幾10公尺，不但造成車輛全毀，她跟丈夫還當場昏迷，經被孩子們的哭聲驚醒，她才恢復意識。

▲紅色轎車遭鐵灰色貨卡逆向撞擊。（圖／民眾提供）

女網友驚恐回憶，「誰能想像的到行駛在自己的車道上不超速、不違規的我們，突然飛來橫禍，反應時間根本不到一秒，他已經撞上了，還好先生死命撐著方向盤，在準備遭受第二次撞擊時趕快打P檔和拉手煞車，手一樣抓住方向盤，深怕打滑後果更慘…」

女網友表示，幸好孩子們都有安全座椅保護，未受到傷害，但她與丈夫則仍在評估有無骨裂、腦溢血。她指出，發生事情後的第5天，其中1個孩子出現創傷症候群，只要聽到車聲就會緊張，或是在路上其他車輛靠太近就會叫他們要小心，深怕再次被撞上，讓她好心疼。

▲酒駕者逆向撞上二寶媽車輛。（圖／民眾提供）



她怒批酒駕肇事者，「拜託，喝酒千萬別開車或騎車，自己受傷就算了，但無辜的人何其可憐？」，稱對方到現在一通關心的電話也沒有，哪怕只是逢場作戲，一點悔改心意都看不到。

台中市第三警分局調查，本案發生於20日傍晚6時許，伍姓男子（70歲）駕駛自小客貨車沿東區復興路五段由南往北方向直行，行經事故地點時跨越雙黃線到對向車道，撞上由楊姓男子（37歲）的車輛，造成楊男胸部擦挫傷、乘客洪女（34歲）及兩名兒童等3人擦挫傷，經送往中國醫藥大學附設醫院治療無大礙；伍男則因頭部瘀青，送平等澄清醫院觀察中，經實施酒測，酒精濃度超標，將依公共危險罪嫌移送法辦。

▲二寶媽PO出車輛毀損狀況。（圖／截取自臉書社團爆廢公社）