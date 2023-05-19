新竹縣28件淹水通報　海邊這個里超慘！居民哀嚎：全村泡水裡

▲新竹縣竹北崇義里因靠近海邊，每次淹水都是首當其衝。（圖／讀者提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹地區從今日凌晨3點多突如其來的一場強降雨，造成淹水災情不斷，竹北靠近海邊的崇義里幾乎整個村都泡在水裡，居民說，機車都過不去，上班、上課的出不了門，都在家救災。

崇義里社區發展協會理事長曾文德說，崇義里就在海邊，每次下大雨淹水就是首當其衝，凌晨的大雨一下，水根本來不及退，現在整個村幾乎都泡在水裡，淹水深度將近50公分，每個里民家裡的沙發、家具甚至飄浮起來。

曾文德說，目前大家都還在搶災，希望公所、縣府人員看到能夠趕快派員前往救災。

▲▼民眾說，從凌晨大雨開始遇水就沒退過，目前淹水深度至少50公分，全村都泡在水裡。





新竹縣消防局表示，19日01:57，全縣有10鄉鎮時雨量超過警戒值，消防局派遣轄區消防隊人員出勤災情查報，截至目前為止共受理28件因豪雨造成道路淹水受阻情形，其中02：43竹北市中正西路861巷22號淹水至膝蓋高度，消防人員與警察人員協助3名民眾撤離至竹北派出所；03：57竹北市鳳岡路五段397號淹水約30公分，消防人員協助撤離5名民眾（3大2小）至新豐鄉親戚家；05：07竹北市中和街地下道民眾受困車頂，消防人員協助3名民眾脫困；05：38竹北市興隆路一段（鐵道路橋下）2車3人受困，消防人員協助脫困至安全處。

▲▼新竹縣消防局至今已接獲28件淹水通報，人員全面出動搶救中。（圖／記者陳凱力翻攝）