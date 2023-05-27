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撞擊畫面曝！重機猛撞轎車「車殼碎滿地」...23歲男騎士彈飛送醫

記者賴文萱／高雄報導

高雄三民區27日凌晨發生一輛自小客車與重機車禍，38歲的蕭姓女駕駛往右變換車道至慢車道時，騎著大型重機的23歲董姓男騎士從後方猛烈撞上，當場彈飛，重機車殼碎落滿地，男騎士頭部、身體多處擦傷，手部骨折送醫治療。詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判，而撞擊瞬間的驚悚畫面也曝光。

▲▼撞擊畫面曝！重機猛撞轎車「車殼碎滿地」...23歲男騎士彈飛送醫。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲重機猛撞轎車「車殼碎滿地」...23歲男騎士彈飛送醫。（圖／記者賴文萱翻攝）

今(27)日凌晨12點03分，在民族一路、民族一路373巷口，38歲的蕭姓女駕駛開著自小客車沿民族一路外快車道北向南行，向右變換至慢車道時，跟沿民族一路慢車道北向南行的23歲董姓大型重機男騎士發生碰撞，重機也當場彈飛。

▲▼撞擊畫面曝！重機猛撞轎車「車殼碎滿地」...23歲男騎士彈飛送醫。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼重機猛撞轎車「車殼碎滿地」...23歲男騎士彈飛送醫。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼撞擊畫面曝！重機猛撞轎車「車殼碎滿地」...23歲男騎士彈飛送醫。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼撞擊畫面曝！重機猛撞轎車「車殼碎滿地」...23歲男騎士彈飛送醫。（圖／記者賴文萱翻攝）

經警方到場處理測繪，經實施酒精呼氣測試，騎士酒測值為零，蕭姓女駕駛酒測值0.13mg/L，董男則是頭部、身體多處擦傷，手部骨折送醫治療。

▲▼撞擊畫面曝！重機猛撞轎車「車殼碎滿地」...23歲男騎士彈飛送醫。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼初步研判，蕭姓女駕駛變換車道未讓直行車先行，董姓騎士則是閃黃燈號誌路口未減速。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼撞擊畫面曝！重機猛撞轎車「車殼碎滿地」...23歲男騎士彈飛送醫。（圖／記者賴文萱翻攝）

初步研判，蕭姓女駕駛變換車道未讓直行車先行（違反道路交通安全規則第98條第1項6款），董姓騎士則是閃黃燈號誌路口未減速（違反道路交通安全規則第93條第1項3款），詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。

另外，蕭姓女駕駛酒後駕車肇事，但未達道路交通管理處罰條例酒駕標準，且經實施生理平衡檢測觀察合格，未達刑法公共危險罪程度。

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撞擊畫面！重機猛撞「車殼碎滿地」　23歲男彈飛送醫

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