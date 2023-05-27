遛狗沒用牽繩！害愛犬被撞死「騎士變植物人」　飼主下場曝光

▲外出遛狗需用牽繩。（圖／達志影像／示意圖）

記者賴文萱／高雄報導

高雄許姓男子帶著飼養的黑色狗狗外出散步，但因沒用牽繩，害狗狗在過馬路時遭到吳姓騎士撞上，當場死亡；吳也因為腦部重傷而永久失能成植物人。一審原判許男無罪，但二審大逆轉，改依過失致重傷害罪判許男有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。

許男2019年9月24日清晨5點多，帶著狗狗要到衛武營散步，不過，因沒用牽繩，狗狗過斑馬線時，遭到超速闖紅燈的吳姓騎士撞上當場死亡，吳男也因重摔腦部重傷而永久失能變植物人。

一審高雄地院審理時，許男辯稱，雖然狗狗沒有牽繩子，但會聽他的指令，當時過馬路時沒有車輛，交通號制也是綠燈，狗狗是慢慢走過斑馬線，沒有妨害交通，如果被害人不超速、不闖紅燈就不會發生車禍，否認有過失。

高雄地院勘驗監視器畫面，並參考中央警察大學鑑定報告，認定狗狗在案發時是在人行道被撞，也未闖越紅燈，反而是吳男超速行駛且闖紅燈，判決許無罪，檢方不服上訴。

高雄高分院二審時則認為，吳男騎機車時，路口號誌已變綠燈，因此他並沒有闖紅燈，然而許男因沒用牽繩放任狗狗貿然遊走，導致狗狗突然闖入吳男機車前方，且因狗狗身形大小受到分隔島上的灌木叢遮蔽，更導致吳男無從預見、防範。

法官判定，許男疏縱狗狗奔走道路間的行為顯有過失，依過失傷害致人重傷罪，處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。