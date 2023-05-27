周一晨發海警！強颱雨彈轟4天「一整圈紫爆」　陸警颱風假機率曝

▲颱風瑪娃持續往西北西移動。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

強烈颱風瑪娃持續往西北西前進，中央氣象局預計將於下周一清晨到上午發布海上颱風警報，而陸上警報發布機率則較低，換言之，放颱風假機率也較小。下周一到周四受到颱風環流影響，北部、東半部有雨，尤其東北部雨勢最明顯，從雨量圖來看，累積雨量多到「一整圈紫爆」。

氣象局技正王君賢表示，颱風強度略有減弱，不過仍維持強烈颱風等級，目前距離台灣東南東方1400公里，下周一受到太平洋高壓減弱影響，屆時颱風將會拐彎北轉，朝向東北方前進。

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▲▼颱風瑪娃最新路徑預測及暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局）

今明兩日天氣穩定，各地多雲到晴，只有東半部有零星雨，午後中部山區、南部平地有雨，明日水氣更少，剩下東半部零星雨、午後山區零星雨。不過周末沿海有長浪，北海岸、恆春半島、西南部沿海、澎湖、馬祖浪高，尤其東部海面明日將有三米以上長浪。

氣象局預計將於下周一清晨到上午發布海警，周一到周四受到颱風環流影響，大台北、基隆北海岸、東半部、恆春半島有雨，其中東半部降雨明顯，東北部雨勢最大。周五颱風遠離、降雨趨緩，剩下北部、東北部有雨，午後山區有零星雨。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

王君賢表示，下周二、三是颱風離台灣最近的時間，不過由於台灣東部海面的海溫低、垂直風切大，颱風強度可能稍微減弱，預計將以強颱下限或是中颱的等級經過台灣東部海面。