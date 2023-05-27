黃仁勳開場大秀台語！笑稱「不標準」：越想越緊張

記者許敏溶／台北報導

台大今（27日）舉行111學年度畢業典禮，「晶片教主」、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，今天以招牌黑色皮衣現身台大畢典，現場學生搶著跟黃仁勳合照，而黃仁勳在致詞時，一開始以「大家好」問候大家，全場師生以熱烈掌聲與歡呼聲回應，隨後以台語說：「今天本來想說簡單台灣話，但越想越緊張，因為在美國長大，現在不是很標準，所以還是今天說英文」，引發現場師生笑聲，並再以掌聲回應。

▲輝達創辦人黃仁勳在台大畢業典禮致詞，開場大秀台語，但笑稱「不標準」：越想越緊張。（圖／記者林敬旻攝）

受到疫情影響，台大在過去三年的畢業典禮，不是在室內舉行並縮小規模，就是改線上畢業典禮，今年隨著疫情解封，台大也恢復實體畢典，而且沒有縮小規模，這也是校長陳文章上任後首次主持畢業典禮；根據台大統計，大學部、碩博士班共約9100名畢業生，儘管今天天氣悶熱，但仍吸引眾多家長與會，幾乎將整個台大綜合體育館塞滿，推估今天台大畢典現場總人數接近1萬人。

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▲黃仁勳出席台灣大學畢業典禮，畢業生搶著跟黃仁勳拍照。（圖／記者林敬旻攝）

特別的是，今年台大邀請輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，擔任致詞貴賓，黃仁勳原訂全程以英文演講，但致詞一開始，一開始以「大家好」問候大家，全場師生以熱烈掌聲與歡呼聲回應，隨後以台語說：「今天本來想說簡單台灣話，但越想越緊張，因為在美國長大，現在不是很標準，所以還是今天說英文」，引發現場師生笑聲，並再以掌聲回應。

現年60歲的黃仁勳，出生於台南，9歲時才舉家移民美國，也因此讓具「台灣囝仔」背景的黃仁勳，更凸顯出和台灣的深厚關係，黃仁勳在1993年創立NVIDIA，2020年獲頒台大名譽博士，但當年黃仁勳並未返台領獎，僅透過預錄影片表達感謝之意。

台大也表示，黃仁勳受邀出席台大畢業典禮，原因是敬佩黃仁勳在人工智慧和電腦科學領域的卓越貢獻，以及其勇於挑戰創新、謙虛及感恩的人格特質，足為台大師生學習的典範，而黃博士接獲台大畢典邀請後，他對此表示感謝和榮幸。他認為臺大是臺灣最具國際影響力的大學之一，能夠受邀參加畢業典禮是對他個人和他在科技領域的成就的肯定。他對能夠與台大的學生和教職員一起分享經驗和見解感到期待。

▲黃仁勳出席台大畢業典禮。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃仁勳到台大畢典致詞，進場時獲得學生歡呼。（影／記者許敏溶攝）