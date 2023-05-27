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瑪娃出現雙眼牆「強度已超過顛峰」　全球路徑預測曝光

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

▲衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導　

強颱「瑪娃」出現雙眼牆，顯示強度已經超過顛峰。以目前資料顯示，預測「瑪娃」偏西北西漸轉西北再轉偏北進行，不過因為內外眼牆置換的過程將延緩其減弱的速度，故其最接近台灣時，只會減弱至中颱上限。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，最新(27日2時)中央氣象局「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，預測「瑪娃」偏西北西漸轉西北再轉偏北進行，第3天進入鞍形場，移速減慢，不確定範圍(紅框)擴大，為颱風轉向的特徵。

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▲▼左圖：27日2時58分微波頻道(85GHz)已可見「強颱瑪娃」的「雙眼牆」結構。(擷自CIMSS)右圖：26日20時歐洲(ECMWF)10天系集模式模擬圖顯示，「瑪娃」的系集平均路徑(粗黑線)，大約在3天後接近巴士海峽，逐漸向北北東迴轉；50條各別系集路徑(細線)則分散在粗黑線的兩側，顯示科技極限的「不確定性」。(擷自weathernerds)。（圖／翻攝三立準氣象.老大洩天機）

▲左圖：27日2時58分微波頻道(85GHz)已可見「強颱瑪娃」的「雙眼牆」結構。右圖：26日20時歐洲(ECMWF)10天系集模式模擬圖顯示，「瑪娃」的系集平均路徑(粗黑線)，大約在3天後接近巴士海峽，逐漸向北北東迴轉；50條各別系集路徑(細線)則分散在粗黑線的兩側，顯示科技極限的「不確定性」。（圖／翻攝三立準氣象.老大洩天機）

最新(26日20時)歐洲(ECMWF)10天系集模式模擬圖(右圖)顯示，「瑪娃」的系集平均路徑(粗黑線)，大約在3天後接近巴士海峽，逐漸向北北東迴轉；50條各別系集路徑(細線)則分散在粗黑線的東、西兩側，顯示轉彎後的系集平均路徑，「不確定性」是很大的，應持續密切觀察。

週末(27、28日)受高壓環流影響，白天熱如夏。週六西半部晴時多雲，山區午後及東半部偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率；各地區平地氣溫：北部21至34度，中部23至35度，南部23至36度，東部22至36度。下週日各地晴朗穩定。週末起北部、東半部及恆春半島，「瑪娃」所傳送過來的長浪逐日增大，海邊活動、應注意安全。

▲▼瑪娃颱風路徑圖。（圖／中央氣象局）

▲瑪娃颱風路徑圖。

最新模式模擬顯示，下週一至週四(29至1日)颱風在巴士海峽迴轉，下週一迎風面大台北、東北部有局部陣雨，中南部及花東天氣穩定、氣溫偏高；下週二至週四迎風面有局部陣雨，背風面天氣穩定、氣溫偏高；但各地受「瑪娃」影響的程度，與其動態密切相關，需隨時注意資料的修正。

 

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