超扯垃圾車！逆向闖紅燈險成行人收割者！　環保局：立即調職

記者戴上容／新北報導

新北市環保局一輛垃圾車日前行經中和連勝街時，不僅逆向行駛，還闖紅燈直接右轉，嚇壞用路人！誇張行徑被民眾拍下PO網，引起撻伐。新北市環保局火速開鍘，將司機調離職務；警方則呼籲，車輛應於規定車道內行駛，勿有跨越至對向車道等違反交通規則情事，以維護交通安全。

▲▼ 新北市環保局垃圾車逆向闖紅燈右轉，差點變成「行人收割者」。（圖／記者戴上容翻攝，下同）



25日晚間6時許，一輛新北市環保局垃圾車行經中和區連勝街，竟逆向行駛還闖紅燈右轉景平路，不僅多名路過機車騎士急忙閃避，連行人也被嚇到，民眾看不下去將影片上傳「記者爆料網」，標題為「路怒垃圾車，行人收割者」。

環保局則回應，司機解釋，當時是在執行垃圾收運勤務中，說是怕耽誤後面收運才會違規，而中和區清潔隊隊已立即將該名司機調離駕駛職務，並將依工作規則懲處，也會請分局逕依照交通規則處分。

中和警方表示，該輛清潔車不依規定駛入來車道，民眾得依道路交通管理處罰條例第7-1條及第45條第1項第3款檢舉，分局將依規定檢審認，若違規屬實，得處600元以上、1800元以下罰鍰。中和警分局交通組長詹惇貿呼籲，駕駛人行駛車輛應於規定車道內行駛，勿有跨越至對向車道等違反交通規則情事，以維護交通安全。