陳水扁喊「什麼事都會發生」　郭正亮：殺我兒！就讓賴嫡系落選

▲陳水扁日前出席凱達格蘭基金會18週年感恩募款餐會。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

立院26日三讀通過《選罷法》修法、新增「排黑條款」，除黑金槍毒外也納入洗錢防制法，讓議員陳致中政治路恐斷送於此，而其父、前總統陳水扁立院表決前傳訊息給黨內人士，希望放兒子陳致中一條生路，否則一旦表決通過，做出讓他失望的事，導致他對人生不抱希望，什麼事都會發生。郭正亮昨日表示，目前已經聽到一件事在醞釀中，就是「你殺我兒子，那我就讓你的嫡系落選」。

郭正亮26日表示，陳水扁還是會去拿捏，總不能夠讓侯友宜當選，侯友宜又不會特赦他，所以不至於會搞出那個局，但還是會讓賴清德支持者感到不滿。他推測，陳水扁應該會選擇某些立委候選人來報復，推一些無黨籍的人出來選。

郭正亮說，目前已經聽到一件事在醞釀中，就是「你殺我兒子，那我就讓你的嫡系落選」。民進黨立委郭國文的選區在麻豆，已傳出陳水扁會結合他一個朋友，挺一位無黨籍的人出來選，當然還要看夠他不夠力，有可能是地表最強的里長出來選。所以國民黨前台南市議員謝龍介可以再考慮一下，要不要回來選。

郭正亮指出，郭國文上次選上立委的最後兩個禮拜，是賴清德每天陪他淋雨拜票，所以郭國文非常嫡系。至於是否只會對嫡系，還是會上綱到賴清德？郭正亮直言，「還要再看！陳水扁不可能沒有任何招，也許接下來要賴清德承諾特赦之類，因為那只是他嘴巴在講，但還沒有做出公開的表示。」

郭正亮認為，陳水扁應該會給賴清德一些條件，否則扁迷可能會有不同的意見，比如賴清德跑攤到台南時，會出現抗議標語等。

另針對陳水扁還有多少政治動能？郭正亮表示，這個案子，賴清德很難甩他，因為這是柯建銘提的，陳水扁應該去罵柯，而且陳水扁的支持者也都是最獨派，難道不去投台獨金孫嗎？所以不至於在總統大選杯葛賴清德，而是會去杯葛賴清德的嫡系們，現在只要被阿扁設定目標的，大概每個都人心惶惶。