轉向了？　游淑慧曝選民心聲：投何志偉不一定會投王世堅

▲台北市議員游淑慧。（圖／記者林敬旻攝）



記者詹宜庭／台北報導

民進黨議員王世堅、立委何志偉的「堅偉恩怨」在黨內初選落幕後仍未解，王世堅日前受訪時表示，「綠營的整合從來不是問題，這也是民進黨人血液裡的DNA」。對此，國民黨提名參選大同士林區立委的台北市議員游淑慧27日表示，選舉不是只有兩個對手之間的事，還有雙方支持者的情感問題，或許大同士林區過去一向很支持民進黨，但不要覺得投何志偉就一定會投王世堅。

對於「堅偉恩怨」，王世堅日前受訪時指出，他相信何志偉一定會全力支持，因為綠營的整合從來不是問題，這也是民進黨人血液裡的DNA，是民進黨足以傲視其他政黨的地方。至於是否會找黨主席賴清德幫忙溝通，王則回應，賴要以國事、要以整個黨為重，不應該用這種小事去煩他。

「民進黨的DNA還真是複雜，可能還包括『靠勢』」游淑慧批評，王世堅的回答與想法，是很多民進黨參選人在深綠選區的老舊思維，吃定民進黨支持者黨性堅強，反正最後看到黨徽就蓋票，但真的是這樣嗎？

游淑慧表示，她在士林基層走訪時，遇到一些本來是支持何志偉的民眾說，「這次他們總統會投賴清德，但立委不會投王世堅。因為王世堅說我們是邪惡，但初選都結束了，他還要說『正義戰勝邪惡』，難道支持何委員的我們都是邪惡嗎？」

所以，游淑慧認為，選舉不是只有兩個對手之間的事，還有雙方支持者的情感問題，或許大同士林過去確實一向很支持民進黨，但不要把選民當投票機器，覺得投何志偉就一定會投王世堅。