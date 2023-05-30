神秘力量阻擋？台灣已長達1373天「沒有颱風登陸」　上個侵台是它

▲瑪娃颱風預計只會北上掃過台灣。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

圖文／CTWANT

中颱瑪娃步步進逼，但要放颱風假機率微乎其微！中央氣象局表示，今晚到明天（30日到31日）是雨勢最顯著時間，而瑪娃31日北轉後，6月2日就會遠離台灣。若瑪娃路徑沒有極大變化，將延續2019年8月輕颱「白鹿」後，再無颱風中心真正登陸台灣的紀錄。

氣象局資料指出，白鹿颱風之後雖有14個「出現在台灣周邊，且被認為可能登陸」的颱風，但2019年米塔、2020年黃蜂、哈格比、米克拉、巴威、閃電；2021年彩雲、烟花、盧碧、璨樹、圓規；2022年軒嵐諾、梅花、尼莎，全都沒有真正登陸台灣。

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其中2019年米塔雖有發布陸上颱風警報，但中心並未登陸；2020年米克拉、閃電發布陸警，不過米克拉主要影響金門，閃電則是暴風圈壟罩南、高、屏及台東等地；2021年彩雲和閃電類似，且僅主要影響恆春，燦樹則是暴風圈覆蓋全台，但從東部近海北上通過；去年更只有軒嵐諾、梅花、尼莎發布警報，且其中僅軒嵐諾發布陸警。

換言之，自從白鹿颱風在2019年8月24日登陸後，台灣已經過長達1373天「沒有颱風真正登陸」的日子。對此，有部分網友笑說，台灣近4年都沒有颱風登陸，是不是因為有類似香港「李氏力場」一樣的神祕力量在阻擋颱風。不過，即使颱風沒登陸，也會對台灣帶來風雨，民眾不應掉以輕心。

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