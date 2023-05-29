他扁桃腺「反覆化膿」治不好！醫一驗搖頭：是愛滋病

▲男子扁桃腺反覆發炎好不了，原以為是EB病毒導致免疫力低下。（示意圖／擷取自TPG達志影像）

圖文／CTWANT

扁桃腺發炎久久不癒，小心隱藏大地雷！新光醫院家醫科醫師柳朋馳在節目中分享診間病例，曾遇過一名男性病患因扁桃腺反覆發炎前來就醫，沒想到一查竟是愛滋病毒。

醫師柳朋馳在節目上《健康2.0》分享，先前曾遇過一名男性病患因扁桃腺發炎、化膿來看診，他原本以為是EB病毒導致免疫力低下所致，但不久後該名病患又出現化膿症狀二度就醫，覺得事出怪異，他追問患者期間是否有康復過？對方則回覆，沒有完全復原，仍有腫腫痛痛的感覺。

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保險起見，柳朋馳為病患安排抽血檢驗，發現單核球數值偏高，一問之下才得知，該名病患是同志族群，於是又再進行特殊病毒感染檢驗，沒想到一驗竟是愛滋病感染，「這一種免疫低下的族群，也有可能會用反覆性的感染來表現。」

柳朋馳透露，部分慢性扁桃腺發炎也會合併急性感染症狀，只要不適超過3個月就是慢性扁桃腺發炎，一旦遭到急性細菌性感染，可能會出現深頸部感染，如若繼續拓展至縱膈腔，將引起心、肺臟等多重器官損害，死亡率高達八成，不容輕忽。

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