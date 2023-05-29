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宛如神明出手！路過男子化身火場英雄　從燃燒汽車中救出2名幼童

（圖／翻攝自福斯新聞）

▲男子救出了兩歲和三歲的女孩。（圖／翻攝自福斯新聞）

圖文／CTWANT

美國亞利桑那州納瓦霍人保留地（Navajo reservation）25日發生一起火燒車事件。一輛載有2名大人、2名小孩的汽車突然起火燃燒，大人在下車後原本要將後座的小孩抱出，結果車輛自動上鎖。就在2名大人心急如焚的時候，一名路過的男子直接拿起石頭狠砸車窗，最後成功從死神手上搶過2個小孩。

根據《福斯新聞》報導指出，出手救人的男子名叫海勒（Sam Heiler），當時他正開著車載著妻子，準備前往當地的一處度假勝地。結果在途中，海勒看到一輛起火燃燒的汽車，覺得苗頭不對的海勒，隨即停車觀察，發現燃燒的汽車外正有2名大人瘋狂地敲打車窗。

海勒受訪時表示，當時他看到2人大人不斷的尖叫，甚至赤手敲打車窗，他靠近後，發現車子後座竟然還有2個小孩。而火勢從一開始的引擎蓋竄出後，僅花了20秒的時間就快速延燒到駕駛座，如此迅速又劇烈的火勢讓人頭皮發麻，海勒第一時間甚至想到「萬一火勢燒到油箱的話，車子會直接爆炸變成火球」。

想到這的海勒，隨即抄起一旁的石頭，用其砸破汽車的後座車窗來打開門，之後海勒更鑽進後座解開小孩身上的安全帶，從熊熊大火中救出2個小孩子。

待救人成功之後，由於當地地處偏僻，手機沒有訊號，海勒拿出自己車內的螢光棒不斷揮舞，攔下一位路過的司機，希望他開車到有手機訊號的地方後能夠協助報警，告訴警察他們現在的情況。報導中也提到，因為這起火燒車事件，當地森林也陸續爆出幾處野火，但在消防人員的協助下已經全數滅火完畢。

事後海勒回憶起這段事情表示，其實在看到火燒車的第一時間，他是想開車走人的，但他突然感覺到有「某種力量」驅使他停車。所以他當下就決定遵循這個感覺，停車查看車主是否需要幫助。海勒認為，這種神奇的直覺和應變能力，無疑來自於神明的幫助，讓他們能在千鈞一髮之際，成功拯救了兩名無辜的生命。

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