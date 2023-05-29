雞排妹空降引爭議！陳時中表態「挺吳沛憶」：希望她立委能成功

記者趙于婷／台北報導

藝人「雞排妹」鄭家純證實獲民進黨徵詢參選2024立委選戰，引來綠營人士不滿。擔任小英之友會榮譽總會長的前衛福部部長陳時中今受訪時表態，之前選舉的期間，曾經講過「我這一票投給吳沛憶」，相信黨中央會根據情況做出最好的選擇跟安排。

▲雞排妹證實獲民進黨徵詢參選2024立委選戰。（圖／翻攝鄭家純臉書）

民進黨佈局艱困選區立委提名，傳出高層擬徵召藝人雞排妹鄭家純參選立委，隨後雞排妹也證實獲民進黨徵詢參選2024立委選戰，引發黨內輿論論戰。對此，鄭家純28日接受媒體聯訪重申，被派去哪都可以，也會全力配合。但被徵召一事遭外界質疑黑箱，雞排妹則回覆「可是不是很多徵召都是這樣嗎？」

面對相關言論，周玉蔻也直批，鄭家純「徵召不就是黑箱」的說法，應該已經結束了她與民進黨的立委提名徵召與否關係了吧！「懸崖勒馬，對雙方都好」。

▲民進黨台北市議員吳沛憶。（圖／翻攝自Facebook／吳沛憶）

針對雞排妹獲徵召一事，陳時中今出席公開活動時表示，大家都是非常優秀傑出的年輕人。但話鋒一轉仍表態「我記得之前選舉的期間，我曾經講過，我這一票投給吳沛憶，她是非常優秀的年輕人，我相信黨中央會根據情況做出最好的選擇跟安排。」

媒體也問到，有不少支持者替吳沛憶抱屈，認為黨中央這樣不公平。陳時中則說「對，我也是也蠻希望，就是說她能夠最後能夠成功。」

至於雞排妹說「徵召是黑箱」，名嘴周玉蔻認為民進黨不應該再跟雞排妹合作，陳時中也簡單回應，以黨中央的角色，是集合最大的可能，來共同完成一定的目標，一致的目標就是讓本土政權能夠繼續維持。至於是否會認為主席賴清德太過獨斷，他則說「我相信主席有主席的風格，我們尊重。」