縱火犯判免死！侯友宜談「死刑」　公平正義要符合期待「該做就要做」

記者崔至雲／新北報導

對於李國輝被法院四次判死刑，最後改判無期徒刑確定，新北市長侯友宜表示，不能判處死刑，這叫人如何信服？侯今（26）日受訪時，媒體針對此事並問，是否支持死刑？侯友宜回，公平正義絕對要讓被害者及嫌疑犯，能夠符合社會期待，「該做就要做」。

▲國民黨總統參選人侯友宜參加淡江大學大眾傳播系40週年系慶。（圖／記者湯興漢攝）



李國輝6年前潑汽油放火要燒死陳姓友人沒成功，卻造成9人無辜喪命，一審到更二審4次判死，不過，台灣高等法院更三審認為，不符人權公約的情節最嚴重之罪，改判無期徒刑，褫奪公權終身，檢不服提上訴，最高法院駁回確定。

侯友宜昨晚在臉書上寫到，「這要那些悲痛欲絕的受害者家屬們，如何能接受？」。他仍然期待司法是公正的，也相信法院不會特別偏袒任何一方，只是當法院的見解與一般社會通念漸行漸遠時，法院與人民的距離也愈來愈遙遠了。

侯友宜今被問到此事，他在重申，這個社會要有基本的底線，必須要讓公平、正義符合人民期待，往往有時候司法判定的結果跟人民通時的想法有些差距，這樣司法跟人民的距離就就是越走越開，就走不回來了。「捍衛公平正義，應保有該做的事情」。

媒體追問，是否支持死刑？侯友宜回，「公平正義絕對要讓被害者，也要讓整個嫌疑犯，能夠符合社會期待，該做就要做」。

