傳「最美發言人」徐千晴進高虹安內閣　新竹市府發言人回應了

▲新竹地方傳出施淑婷(左)將出戰立委選舉，徐千晴(右)將於6月入新竹市府。（圖／施淑婷提供）

記者陳凱力／新竹報導

2024大選越來越近，各政黨紛紛公佈候選人名單，被稱為「最美發言人」的台灣民眾黨發言人徐千晴，因為在新竹市長高虹安競選期間嶄露頭角，今傳出可能於6月入府接任發言人，而原發言人施淑婷，則將為民眾黨披上戰袍參選立委。

施淑婷回應：「最近都在忙開議的事，自己也是第一次聽到這個消息，但無論在任何的崗位，能讓新竹市變得更好才是最重要的任務。」

對於徐千晴可能於6月入府，施淑婷說，市府事務多元且忙碌，一直都有陸續尋找更優秀的人才加入。

被問到有沒有意願出選立委？施淑婷說，沒有覺得什麼事情是不行的，也沒覺得什麼是非得要，無論在任何的崗位，能讓新竹市變得更好才是我最重要的任務。

施淑婷雖未否認徐可能於6月入府，但據民眾黨員私下表示，徐千晴6月後入府會掛在局處下面，與擔任市長機要兼發言人的施淑婷並不衝突。該名黨員也表示，最好的狀態就是吳欣盈來新竹市選，如果吳沒意願，施淑婷可能就需要披戰袍出征，但目前還不知道其意願。

但該名黨員也透露，由於黨內幾乎沒有為候選人提供經濟資源，候選人皆需自籌糧草，這也是目前大家不太敢積極爭取參選的原因。