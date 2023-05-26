　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳「最美發言人」徐千晴進高虹安內閣　新竹市府發言人回應了

▲▼傳施淑婷選立委、徐千晴入竹市府　美女發言人回應了。（圖／施淑婷提供）

▲新竹地方傳出施淑婷(左)將出戰立委選舉，徐千晴(右)將於6月入新竹市府。（圖／施淑婷提供）

記者陳凱力／新竹報導

2024大選越來越近，各政黨紛紛公佈候選人名單，被稱為「最美發言人」的台灣民眾黨發言人徐千晴，因為在新竹市長高虹安競選期間嶄露頭角，今傳出可能於6月入府接任發言人，而原發言人施淑婷，則將為民眾黨披上戰袍參選立委。

施淑婷回應：「最近都在忙開議的事，自己也是第一次聽到這個消息，但無論在任何的崗位，能讓新竹市變得更好才是最重要的任務。」

對於徐千晴可能於6月入府，施淑婷說，市府事務多元且忙碌，一直都有陸續尋找更優秀的人才加入。

被問到有沒有意願出選立委？施淑婷說，沒有覺得什麼事情是不行的，也沒覺得什麼是非得要，無論在任何的崗位，能讓新竹市變得更好才是我最重要的任務。

施淑婷雖未否認徐可能於6月入府，但據民眾黨員私下表示，徐千晴6月後入府會掛在局處下面，與擔任市長機要兼發言人的施淑婷並不衝突。該名黨員也表示，最好的狀態就是吳欣盈來新竹市選，如果吳沒意願，施淑婷可能就需要披戰袍出征，但目前還不知道其意願。

但該名黨員也透露，由於黨內幾乎沒有為候選人提供經濟資源，候選人皆需自籌糧草，這也是目前大家不太敢積極爭取參選的原因。

►竹北10個里泡水中　公所緊急聯繫二河局開閘門加速排水

►新竹香山高中停課！　水淹「三姓橋地下道」畫面曝

►新竹縣28件淹水通報　海邊這個里超慘！居民哀嚎：全村泡水裡

►快訊／雷雨攻擊「新竹多區淹水」畫面曝　地下道緊急封閉

►竹市驚見團滅現場！22車全泡水...居民哭：根本來不及移
 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／永和工程意外！　老闆4樓墜落命危
BLACKPINK開唱「女網紅被打到哭出來」　觀眾全看傻
獨／超商浩克女友正面辣照！　證實他將復出
放颱風假機率？　氣象粉專7字回答
快訊／逾90萬股民注意！0056改成季配息　除息時間曝
快訊／東華大學24歲女助理　墜樓身亡
快訊／阿扁死諫無效！　陳致中政治路恐斷
快訊／「排黑條款」三讀通過！　涉黑金槍毒終身不得參選

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

前進校園搶票！　侯友宜：政府應是造浪者讓青年站在浪頭上

傳「最美發言人」徐千晴進高虹安內閣　新竹市府發言人回應了

當選後重啟特偵組？　侯友宜：用專業解決黑金黑槍

快訊／阿扁死諫無效！排黑條款納洗錢防制法　陳致中政治路恐斷

快訊／選罷法「排黑條款」三讀通過！　涉黑金槍毒者終身不得參選

縱火犯判免死！侯友宜談「死刑」　公平正義要符合期待「該做就要做」

好市多A肝莓果堆廠外爆腐爛惡臭　北市環保局下令改善「否則開罰」

民進黨立委捲im.B詐騙案　侯家軍：賴清德的最高標準令人笑掉大牙

綠營徵召雞排妹當美女刺客？　王世堅：不能亂刺！小心刺到自己人

一上台就問「有無+5分」　侯友宜笑：淡大大傳太厲害！變全國議題了

星展 X 永續英雄聯盟：馳綠國際 把垃圾變潮鞋

孩子玩受傷引爆家長群互嗆　他撂「10車13人」堵幼兒園

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

女移工成密醫「1顆牙套3千」　用生鏽老虎鉗當工具看診！

蘋菓西打驗出黴菌、酵母菌　600ml也混濁！最高罰2億

王思佳遭指「看不起窮人」反駁了　從沒自稱貴婦：我是盤子王..大嘆好累

3、4月統一發票開獎！　千萬得主是不是你？

漫威《星際異攻隊3》口碑爆棚重返榮耀！　第五階段必看《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》

鬼鬼請辭《營業中》「怕表現不好」　認沒聯絡禾浩辰「公開電話徵友」XD

「萬秀洗衣店」秀娥阿嬤逝世！　孫子證實：陪她走完最後一段路

前進校園搶票！　侯友宜：政府應是造浪者讓青年站在浪頭上

傳「最美發言人」徐千晴進高虹安內閣　新竹市府發言人回應了

當選後重啟特偵組？　侯友宜：用專業解決黑金黑槍

快訊／阿扁死諫無效！排黑條款納洗錢防制法　陳致中政治路恐斷

快訊／選罷法「排黑條款」三讀通過！　涉黑金槍毒者終身不得參選

縱火犯判免死！侯友宜談「死刑」　公平正義要符合期待「該做就要做」

好市多A肝莓果堆廠外爆腐爛惡臭　北市環保局下令改善「否則開罰」

民進黨立委捲im.B詐騙案　侯家軍：賴清德的最高標準令人笑掉大牙

綠營徵召雞排妹當美女刺客？　王世堅：不能亂刺！小心刺到自己人

一上台就問「有無+5分」　侯友宜笑：淡大大傳太厲害！變全國議題了

台隆衣物涼感噴霧速降5度Ｃ　HOLA用3招打造清涼居家

半夜家裡玩槍走火！莽男大腿中槍　「有彈孔」醫院通報警方

前輔導長內內轉戰成人平台現身西門町　鄧佳華開價5萬邀約拍片慘被拒

沒「托球」助攻林安可全壘打　成晉：一切都很剛好

Buffet狂嗑生蠔！小姊弟2天後都進急診　1敗血症、1肝膿瘍險些沒命

快訊／新北屋簷工程驚傳意外　老闆4樓墜落重傷命危搶救中

aespa團員Karina項鍊「連3撞」　蕾哈娜早戴過、喬治娜也慘中招

「港務永續 誠信相伴」 港務公司辦ESG企業法遵誠信治理論壇

「奇異鳥摸到飽」只要770元　紐西蘭人全怒了！美動物園急道歉

BLACKPINK澳門場爆「網紅被打到哭出來」　觀眾看傻：浪費票這麼貴

逆天正妹遭「超派」奈良鹿圍咬 落難神情網秒懂：裙子有仙貝味

政治熱門新聞

大陸人非中華民國國民！行政院通令舊函釋停用

傳雞排妹出戰立委　他挖3條黑歷史：當選民沒下限

選罷法排黑條款今表決　陳水扁「死諫」：人生最後一次感恩告別！

民代議場聲援被性騷消防員　藍議員竟稱：被偷看不一定是對的！

補班頻繁引反彈！2024年3天以上假期剩4個

快訊／阿扁死諫無效！排黑條款納洗錢防制法　陳致中政治路恐斷

藍議員嗆女消防惹議　國民黨痛批：絕不容忍！將移請考紀會調查

軍方證實 　北約中將3月秘密訪台

淡大學生踢爆出席侯友宜演講「期末加5分」　藍委：非常不適宜

快訊／選罷法「排黑條款」三讀通過！　涉黑金槍毒者終身不得參選

快訊／4萬YouBike個資外洩　補償方案出爐：受影響者每人賠500

阿扁抗議無效？選罷法排黑推「最嚴版」　柯建銘：黨團共識一致投票

歐商會理事長向蔡英文提5訴求　指台灣能源安全脆弱

快訊／縱火犯李國輝獲免死！　侯友宜表態「遺憾」：法院與人民愈來愈遠

更多熱門

相關新聞

郭董下一步　挺侯、參選、郭柯配？

郭董下一步　挺侯、參選、郭柯配？

韓國瑜金句「選舉最大的秘密就是票多的贏、票少的輸」，郭台銘輸了徵召，卻不是輸了最後大選。只要郭台銘有心要「對得起中華民國，對得起台灣民眾」，那就奮力一搏吧！

侯友宜「副手三條件」曝光　侯管配破局！她呼聲高

侯友宜「副手三條件」曝光　侯管配破局！她呼聲高

駁黑金疑雲　賴清德下令全黨立高標準

駁黑金疑雲　賴清德下令全黨立高標準

國民黨今再通過5人立委提名！　朱立倫、侯友宜合體造勢展團結

國民黨今再通過5人立委提名！　朱立倫、侯友宜合體造勢展團結

「綠委被詐騙集團包養」　朱立倫開轟賴清德

「綠委被詐騙集團包養」　朱立倫開轟賴清德

關鍵字：

2024大選總統大選新竹市立委

讀者迴響

熱門新聞

即／撞1700萬賓利　男大生不治

男大生撞賓利不治　家屬恐免賠車損

釘槍氣爆　工人膝蓋以下被炸斷

賴家子女控阿公偷兒財產　5億送高中生　

禾浩辰脫稿認跟韓國妹「發生2次一夜情」

瑪娃進逼發陸警機率曝！雨彈強襲7地區

5億高中生母「嫁碾米廠豪門」！前雇主曝：婚禮如喪禮

「超商浩克」暴走後首發聲！1舉洩感情狀況

水龍頭「開關竟在地上」！6千人讚：家裡也想裝

八點檔女星認「同居演員男友」！　朝結婚邁進「有了就生」

做愛用力過猛　他GG當場「斷成3節」

快訊／全家開出2張千萬發票

LINE「6款可愛貼圖」快下載！　隱藏版賺到了

夫妻愛愛沒懷孕　檢查驚：老公是女的

今年地表最強颱！瑪娃今明顛峰狀態「朝台灣前進」

更多

最夯影音

更多
星展 X 永續英雄聯盟：馳綠國際 把垃圾變潮鞋

星展 X 永續英雄聯盟：馳綠國際 把垃圾變潮鞋
孩子玩受傷引爆家長群互嗆　他撂「10車13人」堵幼兒園

孩子玩受傷引爆家長群互嗆　他撂「10車13人」堵幼兒園

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

女移工成密醫「1顆牙套3千」　用生鏽老虎鉗當工具看診！

女移工成密醫「1顆牙套3千」　用生鏽老虎鉗當工具看診！

蘋菓西打驗出黴菌、酵母菌　600ml也混濁！最高罰2億

蘋菓西打驗出黴菌、酵母菌　600ml也混濁！最高罰2億

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面