「綠委被詐騙集團包養」　朱立倫：民進黨主席至今沒發聲明

記者鄭佩玟／台北報導

im.B詐騙集團風暴延燒！國民黨主席朱立倫今（24）日於中常會上指出，政府存在的目的，就是要保障民眾的安全，但最近大家可以看到詐騙集團橫行台灣，可以說是非常的嚴重，上至院長到署長，還跟立委有這麼嚴重的關係，尤其民進黨立委幾乎成為詐騙集團包養的對象，這對中華民國民主自由是多麼諷刺，身為民進黨主席至今沒有發表聲明，國民黨不僅要嚴厲譴責，更要求執政當局清查民進黨高層跟全國最大的詐騙集團有甚麼牽扯不清。

朱立倫說，國民黨不但要嚴厲的譴責，更要求執政當局要嚴厲的清查，民進黨中的這些高層的人物跟民進黨的民意代表，到底跟這個全國最大的詐騙集團有什麼樣的牽扯不清？而民進黨不要再想用詐騙集團的錢，騙台灣民眾的選票，用詐騙集團的鈔票，騙台灣民眾的選票，這是我們嚴正的譴責、嚴正的要求。

隨後，朱立倫話鋒一轉指出國民黨今天要提名年輕、專業、優秀的候選人，這5位年輕、專業、優秀的候選人，第一、年紀平均40歲左右，有3位是7年級生，兩位是6年級生，都是在地方深耕多年，擔任兩屆議員以上或兩屆市長的優秀同志，或者是擔任中和地方黨部主委多年的優秀同志，而且不只深耕基層以外，都是形象清新、青年專業。

朱立倫強調，國民黨會秉持這樣的原則，讓越來越多的新生代、越來越多的年輕世代，能夠加入國民黨成為重要的戰將，包括新北市第8選區，包括宜蘭縣選區，包括台中第6選區，也包括高雄第4選區，這還有苗栗選區，這5個選區都是符合本黨「年輕、專業、清新、在地」，深耕經營多年，國民黨重要的選將，大家共同為他們加油，相對民進黨的貪腐詐騙，以及民進黨的這些腐化，國民黨一定要努力「走對的路、提對的人」，共同團結勝選。