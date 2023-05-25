白冷會歐思定修士來台一甲子　感謝「正港的台灣人」奉獻台東

▲白冷會歐思定修士來台60年，25日縣長饒慶鈴為他慶生。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

25日是天主教白冷外方傳教會歐思定修士87歲生日，今年也是歐修士來台灣傳教服務60年，縣長饒慶鈴與歐修士的朋友共同為歐修士慶祝這美好的日子，並感謝歐修士為台東默默付出大半歲月，在環境保護、教育及醫療都有歐修士奉獻的身影，台東永遠是他的家。

饒慶鈴表示，60年一甲子，在東方社會別具意義，是天干地支紀年的方式，也代表了歲月的循環與生生不息，歐修士來台灣奉獻，今年滿60年，在這悠長的歲月裡，用他的堅定信仰與愛澆灌這塊土地，投入教育、醫療、文化、公益，甚至致力保護環境，自行廣植樹木及造林，讓白冷會的精神深深植入每一位台東人的心裡，台東是歐修士最美麗的家，而我們是歐修士永遠的家人。



慶祝活動由優美的鋼琴聲與參與者虔誠的祈禱開場，饒慶鈴致贈歐修士來台60年暨生日禮品，許多歐修士的老朋友也來白冷會獻上祝福。



民政處指出，歐思定修士於1936年5月25日出生在瑞士，白冷會在台東開教十年，亟需一位專業會計人員之際，於是他就成為第一個來台的白冷會修士，1963年8月30抵達台東的他，當時才27歲年輕小夥子，也於1966年在台宣發終身願，歐修士熱愛大自然，興趣是登山、游泳、種植花草樹木，1978年創立向陽登山隊，他也是台東自然教育、環境保護先驅，1991年成立台東環境保護協會。歐修士於2003年獲頒台東縣榮譽縣民，又於2017歸化中華民國，成為「正港的台灣人」。