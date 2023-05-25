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台東女腹痛表情痛苦　警主動關懷叫救護車送醫

▲警員協助婦女送醫。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲警員協助婦女送醫。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

「肚子好痛」！台東縣警察局池上分駐所警員日前巡經中山路，見一婦女於路旁手摸著腹部又彎著腰，表情十分痛苦，遂主動上前關心，隨後請救護車將渠送至關山慈濟醫院。但在院方建議下，又轉送台東馬偕醫院，經診療原來是「急性闌尾炎」，民眾也一再感謝員警的幫忙，讓她順利送醫並獲得妥適治療救回一命，真的非常感謝。

池上分駐所警員蘇姵尹及董蓓樺於日前執行路口維護行人安全勤務時，行經中山路某藥局前，見一婦女手壓著腹部時蹲時站，表情十分痛苦，遂主動下車詢問關懷，藥局老闆娘說「她來買腹痛的藥，但看她的狀況，吃成藥應該沒辦法，還是送醫比較妥當」，說話當下，該名婦女因為疼痛，不時發出「哎喲哎喲」的哀叫聲。

▲警員協助婦女送醫。（圖／記者楊漢聲翻攝）

員警隨即撥打119請救護人員前來協助，將渠送至關山慈濟醫院。另一方面，因為她是開車來的，在她的同意下，員警貼心地將車開至醫院停放，方便她出院時可使用。但在院方醫師初步診療後，建議將她轉至台東馬偕醫院。抵達醫院後，醫師隨即進行診療，原來是「急性闌尾炎」，還好及時送醫，否則可能引起腹膜炎，屆時就比較不好處理了。婦女對於員警主動協助將其送醫，一再的向她們致謝，救回她的性命，真的是「人民保母」。

關山警察分局表示，池上分駐所警員蘇姵尹及董蓓樺聞聲救苦，主動協助腹痛民眾送醫，並挽回一命，積極認真工作及熱忱為民服務的精神，足堪所有同仁之表率。另提醒民眾，若需要警察協助，請撥打110，或當地分駐(派出)所電話，警察將儘速抵達並提供妥適處置。

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