南橫向陽營地台灣黑熊出沒　獸醫研判是1歲亞成熊

▲台灣黑熊於向陽營地炊事亭活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



近日南橫向陽國家森林遊樂區旁向陽營地發現台灣黑熊進入營地內炊事亭覓食情形，為避免人熊遭遇及干擾黑熊取食習慣，台東林管處採取因應措施，自即日起暫停受理向陽營地申請事宜，已完成申請住宿向陽營地之山友，將全額退費，請於上班時間(08-17時)電洽台東林管處(089- 324121轉705、713及716)洽詢，將會有專人協助退費事宜。

根據影像諮詢獸醫師後初步判斷，進入向陽營地的台灣黑熊應為年齡約為1歲的亞成熊，至於性別則無法判斷；營地封閉期間，林管處將進行營地與周邊環境整理及清潔工作，同時啟動台灣黑熊驅避及負面制約措施，並於營地周邊增設影像監控系統，裨便現場管理員即時啟動通報及防範措施；該營地後續開放時間將視評估結果再行公告。

台東林管處呼籲，台灣黑熊是台灣瀕危珍貴的野生動物，其嗅覺相當靈敏，山友在從事登山戶外活動時，要落實無痕山林，簡樸飲食，妥善存放食物，廚餘及廢棄物務請全部帶下山。進行登山活動應盡量選擇白天行動及結伴同行，於山區活動建議攜帶防熊裝備如熊鈴等能發出聲響的物品。若巧遇台灣黑熊，請保持鎮靜，切勿尖叫奔跑，以面對台灣黑熊緩步後退的方式遠離，如遇台灣黑熊作勢威嚇，亦請揮動手上物品、發出聲響及遠離。