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守護高齡居住安全　老人長照中心攜手南消辦防災演練

▲南消第六大隊特別結合璐德老人長期照顧中心，於26日舉辦自主防災暨大量傷病患應變演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲南消第六大隊特別結合璐德老人長期照顧中心，於26日舉辦自主防災暨大量傷病患應變演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為讓照顧中心內高齡住民，有個完善且安全的長期居住環境，南消第六大隊特別結合璐德老人長期照顧中心，於26日舉辦自主防災暨大量傷病患應變演練，共計出動各式消防車及救護車15車，及警義消50人次參與演練。

▲南消第六大隊特別結合璐德老人長期照顧中心，於26日舉辦自主防災暨大量傷病患應變演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

有鑑於該場所收容住民均為高齡者，是行動較為不便的弱勢族群，加上照顧中心的夜間照護人力較少，為提升場所防災應變能力，建立場所管理權人「自己財產自己護」觀念，並落實自衛消防編組。

▲南消第六大隊特別結合璐德老人長期照顧中心，於26日舉辦自主防災暨大量傷病患應變演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本次演練內容模擬在夜間護理人員最少時發生2樓住民寢室起火，中心人員立即進行初期滅火並對內及對外通報，並將住民先行疏散至二樓的另一區劃的相對安全區域進行避難，待消防局救災人車抵達現場後，消防隊帶隊官立即和場所指揮官進行救災現場狀況確認並回報指揮中心，後續進行滅火攻擊、協助住民避難至一樓，並將救出之住民進行大量傷病患檢傷分級機制及後送就醫等搶救作為。

▲南消第六大隊特別結合璐德老人長期照顧中心，於26日舉辦自主防災暨大量傷病患應變演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第六大隊大隊長邱淵明指出，老福機構夜間護理人員普遍較少，且夜間住民均在休息，警覺性較低，是災害高風險時段，因此強化照護人員自衛編組能力，並善用場地完善之防火區劃特性進行初期安置作業，可以確保火災發生時人員能安全無虞。

▲南消第六大隊特別結合璐德老人長期照顧中心，於26日舉辦自主防災暨大量傷病患應變演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯指出，老福機構首重災前預防整備，包括中心內用火用電落實安全管制，以「防火區劃」及逃生通道之設計規劃，確保火災發生時防火區劃的完善性，並落實場所自衛編組演練，才能有效降低火災發生所造成的危害，為每位住民打造一個完善且安全的環境。

▲南消第六大隊特別結合璐德老人長期照顧中心，於26日舉辦自主防災暨大量傷病患應變演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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