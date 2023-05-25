台南晶英酒店攜手南消第七大隊　南市企業義消再添生力軍

▲台南市消防局第七大隊於台南晶英酒店前噴水池廣場，舉辦「企業義消成軍儀式」，共有6名員工加入，並進行防災演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

企業義消再添生力軍！台南市消防局第七大隊25日下午1時20分於台南晶英酒店前噴水池廣場，舉辦「企業義消成軍儀式」，共有6名員工加入，企業推派員工加入義消、接受消防專業訓練，當火災發生時，不需等消防隊人車到達，即可初期搶救自主應變、第一線即時抑制火災，減少人命傷亡及財產損失。

這次結合自衛消防編組應變能力驗證及實火演練，由中正消防分隊人員擔任測驗教官，並由場所檢視可能發生火災的原因、地點、時間、何時應變人力最少等因素後，以應變人力最少的夜間狀況作為驗證情境，藉此過程增進場所自衛消防編組人員與消防隊合作默契及晶英酒店企業義消救災滅火經驗。

台南晶英酒店表示，客人住宿的安全一直是晶英的最高原則，而消防安全便是核心，酒店本身備有6套消防衣帽鞋及空氣呼吸器組，並定期訓練安全部門的人員各式操作要領，平時更安排消防分隊宣導，增進員工消防安全知識。這次企業義消的成軍，更讓晶英酒店在面對火災等突發狀況時的應變能力更上一層樓，期許透過消防局的專業訓練，讓這群企業義消成為房客最安心的守護者。

第七大隊大隊長石家源表示，很高興參加本次企業義消成軍儀式，大家都知道「水火無情」，往往造成嚴重人命傷亡及財產損失，感謝台南晶英酒店不遺餘力推派員工加入義消行列，接受消防專業訓練，展現社會責任，提升企業形象。

消防局長李明峯表示，期望藉此拋磚引玉，鼓勵場所業者成立企業義消團隊，培植員工初期消防救災能力，提升自我消防防護能量，建立「自己財產自己護，即時消災才是福」、「消防時時在，安全傳萬代」的觀念，守護台南市民生命財產安全。更會朝向市長黃偉哲「清廉勤政、公開透明」之施政理念，帶領消防持續推動、提升廉能優質的公務環境，也期勉各消防員廉潔品操、建構完善風險控管機制，攜手反貪腐、達到貪污零容忍。期許打造台南成為廉潔、更具競爭力的城市。