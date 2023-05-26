拒絕醫療暴力！花蓮警反醫療暴力演練　迅速解決急診室安全危害

▲透過最短時間內通報、處置，降低傷害，確保醫病安全。（圖／花蓮警分局提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

醫療暴力事件日益嚴重，日前花蓮門諾醫院與花蓮警察分局攜手合作，共同舉辦了一場反醫療暴力演練，加強醫療機構和執法機關之間的合作，提升應對醫療暴力事件的能力，並共同維護醫療安全的秩序。

演練全部過程在花蓮門諾醫院內舉行，參與的人員包括門諾醫院的醫療團隊、院內警衛人員以及花蓮警察分局的執法人員。

演練內容包括院方啟動急診處理之作業規範以及黑色警報作業，醫療團隊與執法人員的協同應對、緊急處置技巧、溝通協調的訓練等。透過實際操作和模擬情境，參與者得以瞭解如何在高壓環境下保護自己和病患的安全，同時確保醫療服務的正常運作。

花蓮門諾醫院行政副院長許世欣表示：門諾醫院透過與警方的醫療暴力演練，增加醫護應變機制，以求在最短時間內通報、處置，降低傷害，確保醫病安全，並透過每次經驗累積，讓醫療暴力事件發生當下就能迅速解決，門諾醫院堅守醫療暴力零容忍立場，也呼籲民眾共同為就醫安全把關。

花蓮警察分局分局長陳文彬表示：作為執法機關，我們有責任保護醫療院所的人員與院區的秩序安全，期共同聯手創造安全的醫療環境。