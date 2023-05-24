南消四大企業自主防救災演練　結合光電科技廠逼真演訓

▲台南市消防局第四大隊，在中強光電公司辦理企業自主防救災演練，結合消防大隊搶救組合訓練，強化場所員工防救災意識及災害初期應變能力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第四大隊，24日於南科園區內的中強光電公司，辦理企業自主防救災演練，結合消防大隊搶救組合訓練，強化場所員工防救災意識及災害初期應變能力，這次演練共出動消防人員45名及各式救災車輛15輛，場所員工共計50名一同參演。

這次企業自主防救災演練由南科園區中強光電與消防局第四大隊結合辦理，分為兵棋推演及實兵驗證演練兩部分辦理，於兵棋推演時，由場所員工簡介及設定災害情境後，依場所自衛編組員工模擬各狀況之處理，再各參演消防單位同仁提問及交流，後續再進行實兵驗證演練，透過桌上兵推之研討及實兵演練，促進廠方與消防單位彼此深化交流。為了企業永續發展，中強光電公司召集廠內各編組成員投入演練，可見中強公司亦深覺災害的預防與整備需要持續不斷的精進與優化。

第四大隊長蔡國保表示，南科園區內有許多台灣重要的科技大廠，廠內結構複雜，危害性化學品種類繁雜，加上員工人數眾多，一旦發生災害，如何正確應變減少傷亡，一直是各場所及消防局持續努力的目標，所以透過推動企業自主防災演練的計畫，希望能讓廠方與本大隊救災同仁能有更深入的災害應變機制交流。

消防局長李明峯亦表示，隨著數位科技的持續發展，高科技廠房及新建科技廠的災害特性，對於消防人員救災都是新挑戰，不論是危害性化學品、太陽能發電、電動車、儲能櫃等，本局將持續秉持市長黃偉哲的施政理念，將持續研討並精進相關的搶救技能，同時藉此機會呼籲熱血的台南市民或企業團隊，加入義消的行列，攜手作為保障台南市民安全的堅強後盾。