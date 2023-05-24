　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

南消四大企業自主防救災演練　結合光電科技廠逼真演訓

▲台南市消防局第四大隊，在中強光電公司辦理企業自主防救災演練，結合消防大隊搶救組合訓練，強化場所員工防救災意識及災害初期應變能力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第四大隊，在中強光電公司辦理企業自主防救災演練，結合消防大隊搶救組合訓練，強化場所員工防救災意識及災害初期應變能力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第四大隊，24日於南科園區內的中強光電公司，辦理企業自主防救災演練，結合消防大隊搶救組合訓練，強化場所員工防救災意識及災害初期應變能力，這次演練共出動消防人員45名及各式救災車輛15輛，場所員工共計50名一同參演。

▲台南市消防局第四大隊，在中強光電公司辦理企業自主防救災演練，結合消防大隊搶救組合訓練，強化場所員工防救災意識及災害初期應變能力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這次企業自主防救災演練由南科園區中強光電與消防局第四大隊結合辦理，分為兵棋推演及實兵驗證演練兩部分辦理，於兵棋推演時，由場所員工簡介及設定災害情境後，依場所自衛編組員工模擬各狀況之處理，再各參演消防單位同仁提問及交流，後續再進行實兵驗證演練，透過桌上兵推之研討及實兵演練，促進廠方與消防單位彼此深化交流。為了企業永續發展，中強光電公司召集廠內各編組成員投入演練，可見中強公司亦深覺災害的預防與整備需要持續不斷的精進與優化。

▲台南市消防局第四大隊，在中強光電公司辦理企業自主防救災演練，結合消防大隊搶救組合訓練，強化場所員工防救災意識及災害初期應變能力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第四大隊長蔡國保表示，南科園區內有許多台灣重要的科技大廠，廠內結構複雜，危害性化學品種類繁雜，加上員工人數眾多，一旦發生災害，如何正確應變減少傷亡，一直是各場所及消防局持續努力的目標，所以透過推動企業自主防災演練的計畫，希望能讓廠方與本大隊救災同仁能有更深入的災害應變機制交流。

▲台南市消防局第四大隊，在中強光電公司辦理企業自主防救災演練，結合消防大隊搶救組合訓練，強化場所員工防救災意識及災害初期應變能力。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局第四大隊，在中強光電公司辦理企業自主防救災演練，結合消防大隊搶救組合訓練，強化場所員工防救災意識及災害初期應變能力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局長李明峯亦表示，隨著數位科技的持續發展，高科技廠房及新建科技廠的災害特性，對於消防人員救災都是新挑戰，不論是危害性化學品、太陽能發電、電動車、儲能櫃等，本局將持續秉持市長黃偉哲的施政理念，將持續研討並精進相關的搶救技能，同時藉此機會呼籲熱血的台南市民或企業團隊，加入義消的行列，攜手作為保障台南市民安全的堅強後盾。

▲台南市消防局第四大隊，在中強光電公司辦理企業自主防救災演練，結合消防大隊搶救組合訓練，強化場所員工防救災意識及災害初期應變能力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／李眉蓁立委初選爆爭議　6連霸議員提申訴！
劈4女渣男起底！　被害女怒：下跪一直哭
搭高鐵驚覺「前座小姐很眼熟」！　野生女神包緊緊秒被認出
思樂冰機台曝光！　一票人回憶殺「喝到頭痛超爽」
李多慧重現爆紅「性感多慧搖」　撩髮狂扭電臀！3分鐘影片曝
好扯！　領好市多毒莓慰問金「要簽和解書」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東部落民宿合法化說明會圓滿結束　業者參加踴躍

民進黨台南市黨部選出新任評召方顯忠　全黨團結贏得年底大選

把握黃金5分鐘自救也救人　枋寮警學習CPR＋AED操作

參訪無人機+精密醫療產業　台中民間邀阿布達比投資台灣

2023新竹美展6大類總獎金143萬元　歡迎踴躍投件角逐

汽電共生安衛家族　共創官田工業區安衛職場

南消四大企業自主防救災演練　結合光電科技廠逼真演訓

「綠癌」變寶！池上青年開發小花蔓澤蘭薰香　能驅蚊蟲很特別

芒果界LV來了！台東夏雪芒果盛產　警啟動護果專案

結合花東縱谷旅遊帶！鳳林遊憩區啟動招商　規劃四星級露營區

盲彎遇逆向自行車隊險撞上　70歲駕駛嚇：差點打保齡球

輪椅壓到腳！捷運上釀口角　一旁乘客勸：道歉就沒事了

老翁欲過馬路突2度自摔　2騎士暖幫攙扶叫救護車

陸男帶癌母來台就醫仍逝世　病床前淚崩：以後喊誰媽媽

凱道長腿女斑馬線碰瓷？　尷尬趴車前網笑演技拙劣

台雙寶媽澳洲工地打拚5年　月收10萬↑扛板打釘樣樣行

BLACKPINK開唱「Lisa罕見動怒」　台下無禮舉動全被拍...她轉身走人

正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：10幾萬有值得

男大生騎車撞1700萬賓利　頭重創靠呼吸器維持生命

兒當兵3個月返家給媽驚喜　溫馨擁抱她突冒：長得好黑

台東部落民宿合法化說明會圓滿結束　業者參加踴躍

民進黨台南市黨部選出新任評召方顯忠　全黨團結贏得年底大選

把握黃金5分鐘自救也救人　枋寮警學習CPR＋AED操作

參訪無人機+精密醫療產業　台中民間邀阿布達比投資台灣

2023新竹美展6大類總獎金143萬元　歡迎踴躍投件角逐

汽電共生安衛家族　共創官田工業區安衛職場

南消四大企業自主防救災演練　結合光電科技廠逼真演訓

「綠癌」變寶！池上青年開發小花蔓澤蘭薰香　能驅蚊蟲很特別

芒果界LV來了！台東夏雪芒果盛產　警啟動護果專案

結合花東縱谷旅遊帶！鳳林遊憩區啟動招商　規劃四星級露營區

台灣PAY藏繳稅大戶！一次付清逾百萬　新竹人佔3成

台東部落民宿合法化說明會圓滿結束　業者參加踴躍

毒品通緝犯拒檢騎車狂竄　摔落邊坡慘成「疊疊樂」

和温貞菱秘戀又同居？　孫沁岳吐「認識經過」誇女方：開朗又認真

包攬阿姆坪湖畔風光！桃園大溪秘境咖啡廳　鋪滿綠色植被太愜意

家政婦變情人！外交官死前財產留給她　子女拒給2625萬...結果曝

臉如「豬+鯊魚」！他撈到「海怪」屍體　專家一看大驚：相當罕見

航海人員測驗開放下載測驗通知書　新冠確診輕症者應戴口罩應試

李眉蓁立委初選勝出爆爭議　民調只差0.15！6連霸議員提申訴

音樂治療延緩失智！北榮開日照機構先河辦理「稻香樂齡音樂學堂」

女輔導長SWAG首播創紀錄　26秒裸片吐心情：繼續加油

地方熱門新聞

大霧鎖金門！百人受困怒吼：我要回家

林右昌視察基隆天鵝洞環境營造計畫

醫師提醒誤食尖銳或腐蝕性異物應速就醫

蔡培慧爭取興建名間輕軌和水里通日月潭纜車

亂撿南田石一顆要罰500萬

中壢區建設停滯？市議員要求張善政重視

暴雨強襲北台灣！土城老舊建築外牆倒塌

基隆七堵室內兒童樂園6／2開幕

自用住宅3萬元補助 6月上路

屏高中生闖美奪世界機器人大賽金牌

台東夏雪芒果盛產　東警啟動護果專案

2023國際茶道節推「買千就抽」優惠

綠島遊客傷害虐待梅花鹿　台東縣府將開罰

南消四大企業自主防救災演練

更多熱門

相關新聞

南消七大隊結合南紡中心業防災演練

南消七大隊結合南紡中心業防災演練

後疫情時代為確保台南市民能有安心的旅遊環境，台南市消防局第七大隊結合東區區公所，23日與南紡購物中心辦理企業自主防災應變演練，強化商場員工防災意識與應變作為。

南消四大虎頭埤辦理船艇演訓暨防溺宣導

南消四大虎頭埤辦理船艇演訓暨防溺宣導

南消三大與大北門區公所攜手強化管筏操作

南消三大與大北門區公所攜手強化管筏操作

南消二大官田消防新巧思

南消二大官田消防新巧思

南消二大隊辦管筏操作人員教育訓練

南消二大隊辦管筏操作人員教育訓練

關鍵字：

南消四大企業救災演練

讀者迴響

熱門新聞

帥男直播一半遭砍！手掌噴飛掉地上

Netflix下手了！凌晨開鍘寄生帳號

新郎婚宴公開「新娘偷吃照」　小王是伴郎

新郎醫婚禮當天襲胸尻槍　知情人士爆「新娘猛料」

美認定瑪娃「超級颱風」　大迴轉路徑曝

快訊／國1事故回堵5公里　成立緊急應變小組

強颱瑪娃一路向西！可能提早轉彎

港劇資深綠葉病逝！　「罹癌康復又復發」消瘦近照曝

嘲諷乘客不懂英文！國泰航空3空姐被開除

「台灣第一媽媽包」喜舖創辦人道歉了

日本丸龜「吃出活青蛙」！整隻綠綠碗底游

即／「瑪娃」轉強烈颱風！暴風圈恐擴大

葛斯齊一個原因對賀軍翔態度大逆轉

曹錦輝飆148K速球　郭泓志曾讚天份高

快訊／劉亞仁被上銬帶走了！　表情黯淡送往收押所

更多

最夯影音

更多
盲彎遇逆向自行車隊險撞上　70歲駕駛嚇：差點打保齡球

盲彎遇逆向自行車隊險撞上　70歲駕駛嚇：差點打保齡球
輪椅壓到腳！捷運上釀口角　一旁乘客勸：道歉就沒事了

輪椅壓到腳！捷運上釀口角　一旁乘客勸：道歉就沒事了

老翁欲過馬路突2度自摔　2騎士暖幫攙扶叫救護車

老翁欲過馬路突2度自摔　2騎士暖幫攙扶叫救護車

陸男帶癌母來台就醫仍逝世　病床前淚崩：以後喊誰媽媽

陸男帶癌母來台就醫仍逝世　病床前淚崩：以後喊誰媽媽

凱道長腿女斑馬線碰瓷？　尷尬趴車前網笑演技拙劣

凱道長腿女斑馬線碰瓷？　尷尬趴車前網笑演技拙劣

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面