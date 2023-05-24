提升智慧行動生活安全　南消一大辦理電動公車充電站搶救演練

▲為強化消防人員搶救電動公車充電站事故能力，台南市消防局第一救災救護大隊在新營客運管理中心與業者進行聯合滅火演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為強化消防人員搶救電動公車充電站事故能力，避免火災時產生的高溫、大量濃煙及充電樁周圍的高電壓危害消防人員安全，台南市消防局第一救災救護大隊於24日在新營客運管理中心與業者進行聯合滅火演練。

這次演練包含消防車輛、水線部署及水源運用，救災人員也穿戴完整乾燥的消防衣帽鞋，避免搶救時感電。現場業者則提供充電站供電線路、開關位置及相關維運技師或廠商聯繫方式，以利辨識並選擇使用正確的緊急應變程序。此外消防人員也藉機向場所員工指導自衛消防編組運作模式，以提升初期緊急應變能力，加強內部自我搶救、疏散及通報的能力。

消防局局長李明峯表示，隨著全球環保意識抬頭，不管是電動汽車或是電動機車現在全台灣街頭隨處可見，台南市之電動公車充電樁場所也有6處，因此提升消防人員對於電動公車電池充電站的了解，可進一步保障救災時的安全。

第一救災救護大隊大隊長陳博文也表示，電動運具未來將被大量使用，需要相當的安全規範，有必要強制規定電池交換站、充電樁等，明確標示斷電閥位置，讓消防人員能第一時間將電池阻斷，避免災情擴大。