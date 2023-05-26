女被切石機分屍6塊　斷頭丟棄路邊「房東冰箱找到剩餘屍塊」

▲男子坦承殺害分屍女房客。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

印度傳出重大分屍案件，有民眾在河岸附近發現一顆女子斷頭，後來證實死者是55歲女子雷迪(Yerram Anuradha Reddy)，涉嫌殺害她的人則是48歲男房東莫漢(Chandra Mohan)，並在莫漢家中冰箱找到剩餘的屍塊。

海德拉巴市警方17日接到報案，有民眾在穆西河(Musi river)河岸附近，發現一顆女子斷頭被丟在一個黑色塑膠袋中，為了查明死者身分，立即成立專案小組進行調查，後來發現死者是居住在海德拉巴市Dilsukhnagar區的55歲女子雷迪。

警方最後鎖定凶嫌為48歲男房東莫漢，並在他家中冰箱找到剩餘屍塊。莫漢坦承，自從雷迪與丈夫分居後，便一直住在他所擁有的房產中，2人的關係已經長達15年，後來他向雷迪借了印度盧比70萬元（約台幣26萬元），因為長期被對方威脅要求還錢，而計畫殺人。

莫漢12日下午與雷迪再度為了錢的事情爭吵，便拿出事先準備好的刀攻擊，把人殺害後，使用特別購買的切石機分屍成6塊，軀體放在手提箱中，手臂和腿部則藏在冰箱，再將用黑色塑膠袋包住的頭扔到垃圾場，還買了許多芬香劑掩蓋家中氣味。案件正在調查中。